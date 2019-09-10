李嘉誠籲港府網開一面 年輕人體諒大局

2019-09-10 13:21 世界日報 香港10日電



李嘉誠籲港府網開一面 年輕人體諒大局 中國新聞社 分享 facebook

香港示威風暴3個月未停，香港首富李嘉誠前天到慈山寺與1000名信眾為香港祈福，表示這是除了二次世界大戰以來，香港所遭受的最大衝擊，如果繼續下去非常不好，他很擔心，「希望年輕人能夠體諒大局，執政者能對社會未來的主人翁網開一面」。這也是繼上月中旬李嘉誠登報表達「反送中」立場以來，再度公開回應。

商業電台報導，李嘉誠說，雖然法律與人情有衝突，但在政治問題上要能為對方想一想，很多大事就會化為小事。李嘉誠認為社會共存要推己及人，希望大家能度過難關，各方體諒大局，為香港著想。

明報報導，現年91歲的李嘉誠非常擔心香港現，希望「能夠和和平平。因為事實來講，香港好多年好多年，除了二次世界大戰之外，我認為今次是最大最大的衝擊」。

報導指出，李嘉誠上月透過新聞稿表示，「年輕人給政府的聲音和信息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁」，又提出「投資青年，就是投資未來；不要讓今天的激情，成為明天的遺憾」。他前日到慈山寺，在信眾面前拿著麥克風說，希望「年輕人能夠體諒大局，而執政者也能對未來的主人翁網開一面」。

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慈山寺為李嘉誠出資興建的寺廟，位於新界大埔。

報導稱，李嘉誠自去年5月退休後，罕有回應政府政策及政治問題；上月16日，他以「一個香港市民李嘉誠」名義於多份報章刊登廣告，分別是「黃台之瓜，何堪再摘」，以及「反暴力」、「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義，止息怒憤」。

李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅，以及次子、盈科拓展主席李澤楷，亦分別透過旗下公司刊登廣告。李澤鉅上月刊登「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」18字廣告，李澤楷則在本月初刊登「堅守『一國兩制』 停止暴力 維護秩序」廣告。