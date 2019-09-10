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不滿美推香港人權法 「北京怕這3點」

2019-09-10 00:24聯合報 記者羅印冲／綜合報導

有香港市民8日攜美國旗參加遊行，目的引希望美國國會通過「香港人權與民主法案」。 ...
有香港市民8日攜美國旗參加遊行，目的引希望美國國會通過「香港人權與民主法案」。 圖／星島日報
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針對反送中示威者到美國駐香港總領事館請願，促請美國會通過「香港人權與民主法案」，港府昨回應稱，外國議會不應以任何形式，干預香港內部事務。港媒分析，北京對此有三大不安，包括擔憂經濟發展受制；不利貿易談判；以及官員面臨更高政治風險。

香港經濟日報報導，「香港人權及民主法案」由共和黨和民主黨議員共同提出，根據其草案，美國務卿須每年向國會提交報告，證明香港仍有足夠自治權，才能延續一九九二年「香港政策法」給予香港的特殊地位。

報導分析，若美國不再根據「香港政策法」區分香港與中國大陸，不再視香港擁有特殊地位，除了美國敏感技術入口等領域可能受影響，美國也可能不再承認香港的特殊金融地位，動搖香港國際金融中心角色。

分析指出，香港是大陸重要對外經貿窗口，為大陸引進資金及技術有著不可替代的地位。若法案通過，香港特殊地位一年一檢，將牽制大陸經濟發展，這是北京第一個不安。

其次，「香港人權及民主法案」可讓美國以香港人權、民主狀況為由，將香港發展作籌碼，擴大北京與美國在貿易或其他領域談判的不利地位。第三，法案含制裁大陸和香港官員的條文，使官員面臨更高政治風險。

此外，法案還明確表示，參與涉及香港民主、人權、法治的非暴力示威活動人士，他們一旦被逮捕，不會因此被拒簽美國簽證，將成為未來中方對港工作時額外的阻礙。

對於「香港人權及民主法案」，大陸鷹派官媒環球時報揚言，法案一旦通過，大陸「必定對美方全面報復」，在示威者向美方發起請願之後，環時昨再發文，批評示威者「雞群求黃鼠狼當保鏢」，指其完全喪失理性，試圖以對「一國兩制」搞「自殺式襲擊」，劫持整個香港命運。

反送中香港

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