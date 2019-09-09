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「考試再好，無未來都沒用」 全港200中學再串人鏈

2019-09-09 16:22世界日報 香港新聞組／香港9日電

全港200中學發起聯校人鏈行動，多個地區都出現長長的人鏈。 美聯社
全港200中學發起聯校人鏈行動，多個地區都出現長長的人鏈。 美聯社
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反修例風波持續，兼踏入開學第2周，全港各區多間中學今天接力發起聯校人鏈活動，據網上資料，參與的學生來自逾200間學校。現場所見，多個地區都出現長長的人鏈。

手牽手築起「自由之路」

香港01報導，其中黃大仙區，以慈雲山作起點約10間中學響應，由聖母書院、協和書院至彩虹邨天主教中學，手牽手築起長約2.2公里的「自由之路」，人海橫跨整個山頭。

香港電台報導，在銅鑼灣及跑馬地一帶，人鏈由聖保祿學校，伸延至近跑馬地的聖保祿中學。有學生戴著口罩，不斷高叫「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

而在尖沙咀，嘉諾撒聖瑪利書院外，有學生及校友組成人鏈，參與人士手牽手，沿著覺士道與拔萃女書院外，一直伸延。

另外，九龍城的香港兆基創意書院、民生書院等亦與鄰近多間學校學生組成長人鏈，參與人士大部分穿著黑色上衣及戴上口罩。

沙田第一城亦有5間中學的學生及校友組成人鏈，他們企在學校外，一個接一個，由學校伸延至馬鐵站及愉田苑方向。

在何文田的聯校人鏈，有17間學校的學生參加。有中五學生表示，即使政府回應有限，但都要爭取，假如不多舉辦活動可能會令事件淡化。亦有中六學生說，每晚都追看網上資訊，認為事件持續多個月，如果香港無法解決問題，自己就算文憑試考得好但沒有未來，都沒有用。

學生：有人拍照及監察

陳瑞（喇沙）書院反送中關注組成員蔡同學說，白色恐怖瀰漫全港，校友及學生在校外派傳單被警方截查，還有人向校內拍照及監察，但中學生面對極權會鼓起勇氣反抗。

有校友提早兩小時出門，在上班前回母校支持師弟妹。有家長亦參與行動，他形容這是學生公民參與的方法，認識公義的第一步。亦有經過的市民對參與的學生說，「讀好書先啦」，參與的學生則回應「多謝支持」。

大部分人鏈在早上約8時前解散，學生返回校內上課。

反送中香港

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