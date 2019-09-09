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遭踢出「滬港通」名單 鴻海旗下富智康一度暴跌逾5%

香港瞭望／香港之亂…就是一場金融戰？

2019-09-09 16:13世界日報 香港特派員／李春

香港反送中到了9月第二個星期天，遊行集會的旗海，是美國星條旗了。與之相關連的，是在香港特首林鄭月娥宣布撤回修訂逃犯條例之際，曾有「金融大戰」說，意思是說林鄭月娥撤回條例，是受北京之命，要反擊英美策動的沽空活動。

香港特首林鄭月娥9月4日宣布撤回修例，直到今天，她因何選這一天來宣布撤回，還有不少猜測。其中最有意思的解釋，是通勝天書說，那是因為香港人辦大事，都要看通勝、選黃道吉日，而9月4日這天，是農曆8月初六，普普通通，談不上什麼大好日子，但這天生肖跟林鄭不沖，忌諱也不多，反倒是「宜訂盟」，或許林鄭是想訂城下之盟吧。

通勝是趣說，嚴峻的是「金融大戰」說，此說來自香港建制派群體中，其代表性說法，說是「英美籌集5000億美元做空港股，期望賺100倍槓桿，北京中央洞悉先機，林鄭月娥臨危受命，港股不跌反升近千點，英美和老李輸到死，香港人你知道嗎？」

這種說法，雖近乎章回小說，但很多人特別是建制派中人，當時信了還熱傳於朋友圈中。但香港有經濟學家看了一笑，經濟學家雷鼎鳴在朋友圈中說，5000億美元來或離開香港是純屬幻想的。香港金管局每天都公布貨幣基礎的數據，今年一直都保持在1兆6000多億港幣左右，反映並無多少錢流入或流出。5000億美元用來沽空港元，有時又說是沽空股票，都不可能，遑論說有100倍的槓桿。

雷鼎鳴教授說，5000億美元已大於港幣的總供應量，也遠大於香港的GDP，若是它的100倍，便是全球美元總數量的兩倍左右，誰有實力這麼炒？沽空港元便及借入港幣，沽空股票要先借入港股。完全看不到有這麼大的資金在香港活動。

雷鼎鳴教授說得絲絲入扣，5000億美元「金融大戰」之說，在香港經濟圈熱了二天很快就淡了，最多也就是一些小炒家還想借此圖利。但英美操盤反送中之說，在大陸的網民那邊，還是很熱，由之也關注到，中共高層會往這個方向去想事嗎？

中共高層的思想活動不能測出。但是高層智囊的想法甚至建言中，絕對有這種思路。看到早前香港一個訪京團與京城智庫交流的談話紀要，其中一位京城經濟學家的長篇談話，就值得揣摸。

京城這位經濟學家叫陳文玲，她以前擔任過國務院研究室綜合司司長，國務院研究室主要工作就是給國務院領導人寫文稿的，陳文玲現任中國國際經濟交流中心總經濟師。中國國際經濟交流中心簡稱國經中心，定位為中國的「國家智庫」，理事長是前副總理曾培炎，成員是一批退休部級官員。

陳文玲的談話不短，其中大篇幅在談金融。她認為國際金融體系將逐步重構，國際金融體系發生了變化，貨幣體系正在重建。美國對華發起貿易戰和各方面的挑戰和打擊，是為了維護美國霸權地位，而美國阻止中國快速發展，遏制中國可能要打的幾張牌，其中一張牌是金融牌。

按陳文玲的思路，打金融牌跟香港有很大關連：「我認為美國在幕後下了一盤很大的棋，這盤大棋是什麼呢？就是把香港搞亂，導致香港長期動亂，香港社會得不到有效治理，逼迫資本從香港流出，讓香港資本轉移到新加坡和紐約。所以，我認為香港動亂實質上是金融戰一部分。」

反送中香港

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