香港政務司長張建宗重申止暴制亂 盼與市民對話解僵局

2019-09-09 16:15 世界日報 香港新聞組／香港9日電



香港政務司司長張建宗昨天重申政府對「反送中」運動的立場，強調當務之急是止暴制亂，並表示政府提出4項行動，並非向暴力示弱。立法會前主席曾鈺成稱，政府不認為行動可停止衝突，但冀走出第一步。對於有傳言政府或頒布《緊急法》，曾鈺成稱《緊急法》並非頒布後特首便能為所欲為，他不認為須立即啟動。

明報報導，多名司局長昨日提及政府4項行動，政務司長張建宗在網誌稱，明白行動未足以平息社會上所有怨氣，但希望是走出困局的第一步。對於走入社區接觸群眾，他強調並非「公關騷」或拖延手法；銳意藉對話與市民一同尋找解決深層次問題方法。

財政司長陳茂波稱，4項行動並非「特效藥」，不能瞬間完全解決當下困局，但仍是踏出積極正面的第一步。勞工及福利局長羅致光稱，冀能平心靜氣、藉對話化解分歧。民政事務局長劉江華稱，目前正安排地區對話，但要考慮如何公開邀請市民，並稱現時社會未完全平靜、對話時會否有其他干擾，都要思考，強調一旦有結果將很快公布。

中央社報導，香港立法會前主席曾鈺成昨天在無線電視台節目《講清講楚》講話後受訪說，法國「黃背心」事件沒有外國勢力介入，法國總統完全滿足示威者的要求，也擾攘了至少半年，香港局面恐怕難以在短期內結束，只希望不會有更嚴重的暴力衝擊，導致市民或警察傷亡。

對於有人指警方在處理示威活上濫用暴力，曾鈺成並不認同。他說，警隊是專業的，法國「黃背心」已造成10人死亡，很多人也盲了；香港有一位女士傷了眼，便人人遮右眼，「我們指責（香港）警隊濫用暴力不公道」。

明報指出，曾鈺成亦批評警方近日「令人看見很難理解的使用武力」，強調執法人員有公權力，須較嚴格自律，憂慮仇警情緒、警民對立愈加嚴重。他批評警方及政府雖常舉行跨部門記者會，但「好像沒有準備」，未能回應問題，強調若不加強，無法改善危機處理。

警旺角開槍 急救員中布袋彈

此外，反送中抗爭昨天下午以中環舉行的「香港人權與民主祈禱會」集會，以及遊行至美國駐港澳總領事館為起點，當遊行尚在進行期間，示威者已在港鐵中環站抗爭，其後轉至灣仔、銅鑼灣、港鐵太子站與旺角警署。銅鑼灣一帶的清場約在晚間9時30分結束，示威者則經由地鐵轉進至太子站與旺角警署。旺角警署內員警昨晚11時15分，突向外頭數百名示威者發射至少6發布袋彈，有一女急救員腳部中彈、當場倒地，由旁人抬至路旁救護送醫。防暴警於今晨1時許完成新一輪清場，最少制伏兩名男子。