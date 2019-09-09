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紐時分析︰習近平錯誤處理 香港騷亂難了

2019-09-09 00:16世界日報 編譯盧炯燊／綜合7日電

香港「反修例」而引發的大規模動亂已接近三個月，至今仍在持續；紐約時報一篇分析認為，主要是由於中央政府，尤其是國家主席習近平的錯誤處理，導致香港出現持續的政治動盪。

香港示威者堵塞機場行動未成功，大批示威者晚間聚集在旺角及東涌等地，與警方對峙。（...
香港示威者堵塞機場行動未成功，大批示威者晚間聚集在旺角及東涌等地，與警方對峙。（路透）
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分析認為，儘管北京很少有人敢公開指責習近平不當處理香港的動亂，但有不少人私下抱怨習近平專橫的風格及專制的權力集中，導致中央政府誤判了香港的不滿情緒及滋長。

雖然特區行政長官林鄭月娥作出重大讓步，同意撤回修訂引渡條例，但抗議及衝突並未因此停止。

紐時文章指出，中共領導人，甚或應該是習近平本人，可能會對港人對中央政府這樣大且深的仇恨感到驚訝，然而正是這種仇恨，過去三個月驅使逾百萬人走上街頭；他們名義上是反修例，但實際是對中央加強對香港的控制及壓力感到不滿。

而幾個月來的發展，反映北京一直在緩慢適應事件，雖然允許林鄭月娥停止修訂法案，但拒絕撤回。這種部分讓步，反映了習近平領導下中央的強硬本能，但卻助長了更大規模的抗議活動。

紐約時報指出，在7月北戴河會議上，習近平等高層討論了香港的抗議活動，雖然確切內容尚不清楚，但一些熟悉情況的人士指出，他們一致認為中央政府不應該強行干預，認為特區政府與警方有能力恢復秩序；不過，領導層內存有分歧，並對習近平的政策表示不滿。

香港浸會大學政治學教授，中國問題專家高敬文(Jean-Pierre Cabestan)表示，在北戴河會議上，黨內領袖在讓步與加強控制方面爭議不休。而北京一名政治分析家認為，北京是採取拖字訣，在沒有任何更好的辦法解決危機之前，拖延下去，等待事情發生變化。

結果是，習近平不僅沒有化解或遏制危機，反而擴大了中央政府與香港市民的政治鴻溝。

從林鄭月娥宣布撤回法案，北京的反應可以見到內部存在分歧，從聲稱不會對抗議者作出讓步，到後來官員們的沉默，正好作出說明。直至總理李克強在與德國總理會晤時表示，政府支持香港「依法制暴止亂」。

香港教育大學香港研究學院副教授方志恆認為，北京過高估計控制事件的能力，低估了香港的複雜程度，香港的騷動可能對習近平構成風險，儘管不致於令他下台，但會慢慢的影響他的領導能力。

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