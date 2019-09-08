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7日19人傷2男情況嚴重 少年遭制伏被揮棍狂打頭

2019-09-08 16:05香港01 記者凌逸德／報導

昨日(7日)有網民再度發起機場「交通壓力測試」的堵塞機場活動，及後引發各區再出現衝突事件，根據政府新聞處今早8時資料，昨日衝突中共有19人受傷，當中兩名男子情況嚴重，13人情況穩定，其他人則已出院。

19人受傷 2男情況嚴重

昨日(7日)有網民再度發起機場「交通壓力測試」，及後東涌、太子、旺角、沙田、大埔、將軍澳均出現衝突事件。根據政府新聞處今早8時資料，昨日衝突中共有19人受傷，當中兩名男子情況嚴重，13人情況穩定，其他人則已出院。

一名青年被制伏，他被警員揮棍打傷。 香港01記者李智智／攝影
一名青年被制伏，他被警員揮棍打傷。 香港01記者李智智／攝影
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15歲男遭按地制伏警棍狂打 頭部出血倒地

昨晚約11時半，有示威者進入大埔墟站並拆毀兩部閘機，及後大批防暴警察衝入車站進入拘捕；一名年約15歲少年轉身跑離期間，被五、六名警員按地制伏及以警棍狂打，少年被打中頭部，流大量血倒地，其後有警方急救員進行急救。

另外，至凌晨0時有市民在場質問警方為何會進行驅散，警方其後於A2出口設防線，現場有至少一名警員受傷，其中一人手臂受傷；至凌晨1時16分，有被捕人士以擔架帶上救護車送院。

勸交遭金屬物體擊中 後腦流血​

昨晚近12時，一名白衣男子於旺角警署與示威者發生爭執，兩人曾發生推撞，白衣男曾企圖以鐵枝等物件施襲，及後欲逃去，防暴警員其後到場截查男子，該名白衣男身上有血漬，懷疑頭部受傷。有目撃者表示該名白衣男出言挑釁，並揮動用環保袋裝住的棍狀物，作勢攻擊後街坊均後退。

而一名於金滿樓外受傷的李先生則表示，當時見一群示威者欲追打一名市民，勸交期間被金屬物體擊中頭部，後腦流血，雙手沾血，即時由義務急救員在場協助。

延伸閱讀：

【9.7機場】東涌太子沙田大埔將軍澳 鐵「怒」沿線爆衝突

【9.7機場】太子衝突一夜 縱火、噴椒、大合唱、兩派打鬥

文章授權轉載自《香港01》

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