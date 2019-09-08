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港鐵太子站再爆衝突 港警失控向8記者噴胡椒噴霧

2019-09-08 15:17世界日報 香港新聞組／香港8日電

一記者被噴中眼睛，急救員趕忙協助清洗。 歐新社
一記者被噴中眼睛，急救員趕忙協助清洗。 歐新社
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大批示威者昨晚聚集在太子地鐵站焚燒雜物，抗議港警831無差別攻擊事件，防暴警察多次快速奔跑驅趕，並帶走多人，又向已按警方要求走上行人路的記者施放胡椒噴劑，至少八名記者被直接射中。

香港電台報導，記者協會及攝影記者協會發出聯合聲明，譴責警方濫用武力及惡意針對記者阻礙採訪，呼籲警方正視前線警員情緒失控及濫權問題。聲明指出，至少五名攝影記者及三名記者被直接射中，當中兩人更被直接射向臉部。協會說，在場記者有出示記者證及戴上印有「PRESS」字樣的頭盔，容易識別。而在場警員沒有出示委任證或警員編號，令記者投訴無門。

明報報導，太子站及旺角警署持續多晚有人抗議，昨晚8時許，有人走出太子道西行車路，占據彌敦道部分行車線，並在多處以鐵馬及雨傘等設路障。其後有示威者在西洋菜南街縱火，火勢愈燒愈猛，一度有爆炸聲，隨後有消防員來救火。防暴警察先後多次跑向示威者，將之驅散至較遠位置，但警員離開後，示威者再聚集。

防暴警10時再衝向示威者，將最少二人按在地上；多名記者在旁拍攝，其間多名警員擋住記者，並要求記者上行人路。明報記者按指示走上行人路，之後多名防暴警向只有記者的人群噴胡椒噴劑，多名記者被噴中，包括有線電視記者，站在後排的明報記者則被噴中雙眼及雙手，眼睛一度痛得無法睜開，經急救員清洗後，雙紅通紅刺痛維持最少一小時；同時，明報另有兩名攝影記者亦被噴中。

其後警方進入警察體育遊樂會，有示威者跟隨警員到遊樂會外，有人向遊樂會擲玻璃樽，警方開胡椒球槍示警。另一批警員退回旺角警署內，示威者繼續在警署外聚集，晚上11時仍未散去，數以百人亮起手機燈，高叫「光復香港，時代革命」、「香港人加油」等，又高唱《數碼暴龍》主題曲。

晚上約11時有數名軍裝警員到沙田站，向在場者施放胡椒噴劑，制伏最少兩人，示威者投擲雨傘等，警員退至車站控制室；示威者又包圍控制室門口，大批防暴警察增援。同時，大埔墟站亦有多人被制伏，部分人被要求面向牆，蹲在店鋪閘前，深夜11時雙方對峙，警方武力清場，狂追示威者打爆頭。

至於在將軍澳站外，凌晨有持不同意見者互相指罵，雙方一度有肢體衝突。

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