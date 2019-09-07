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僵局怎解 民調：近半港人主張各讓一步

2019-09-07 15:54世界日報 香港新聞組╱香港7日電

影音來源：YouTube

中文大學香港亞太研究所8月調查發現，近四成受訪者主張反修例示威者「要堅持5訴求，不應該退讓」，近半數人則認為示威者與政府應「各讓一步，求同存異」；68.3%受訪者相信未來一個月的示威衝突將持續甚至更嚴重，僅15.9%認為情勢會緩和。

綜合媒體導，中大民調在8月21日至27日晚，即特首林鄭月娥宣布撤回修例前，以電話訪問716名18歲或以上市民；當中問及示威者向港府爭取訴求應採取什麼態度，48.7%受訪者認為示威者與政府應「各讓一步，求同存異」，同時有38.8%主張示威者「要堅持訴求，不應該退讓」。

調查亦發現，35.2%相信未來一個月示威衝突與現時差不多，33.1%估計會更嚴重。

報導指出，2017年7月特首林鄭月娥剛上任時，有73.4%人同意爭取訴求須堅持和平、理性、非暴力，但今次跌至58.8%，認為「一半半」的比例則由2017年7月17.1%，急升至今次31.1%。同時，當受訪者被問到，是否同意「現時香港只有用激烈手法才可迫使政府回應市民的訴求」時，有26.9%受訪者表示同意，不同意的35.1%，36.1%受訪者則表示一半半。

被問及可接受示威者如何與警方抗爭，最多人接受用激光筆照射，有39.8%，35.6%不接受任何暴力方式；至於可接受警方如何對付部分示威者，最多人接受用胡椒噴劑，有41.9%，25.3%不接受任何暴力方式。

同樣地，當警方對付部分示威者時，較多受訪者回答可接受使用胡椒噴劑，有41.9%。最少人接受使用橡膠子彈（8.5%），但亦有25.3%受訪者表示，不接受任何暴力方式。

民生方面，54.2%稱示威遊行對日常生活造成不便，當中41.2%認為可接受，26.5%認為不可接受但可理解，30.4%稱不可接受亦不可理解。

報導稱，調查同時詢問「民主普選」、「經濟繁榮」和「社會穩定」那一樣最重要，結果顯示70.5%的受訪者認為「民主普選」最重要，67.7%要「社會穩定」，而認為「經濟繁榮」最重要的也有61.3%，反映三種價值在受訪者心目中都相當重要性，分別不大。

中文大學民調：近半倡各讓一步 四成人撐堅持訴求 路透社
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