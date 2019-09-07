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回歸後首次 香港遭惠譽降信評 林鄭「不同意」

2019-09-07 15:53世界日報 記者林則宏╱綜合報導

影音來源：YouTube

國際評級機構惠譽6日將香港長期外幣發行人違約評級（IDR）由「AA+」下調至「AA」，展望調至「負面」。惠譽稱，香港數月來持續的衝突及暴力，正在挑戰「一國兩制」的底線及韌性。特首林鄭月娥6日指出，她「不同意」惠譽將香港信評下調的決定，但承認持續的暴力，將影響外國對香港的觀感及企業對香港的信心。

惠譽上一次下調香港評級還是在1995年香港回歸之前。財政司長陳茂波也不認同惠譽對香港近期發展的評估，並對惠譽下調香港評級感到失望。陳茂波表示，雖然過去數月香港發生社會事件，但不認同惠譽因此而質疑「一國兩制」在香港的有效實施。

林鄭5日出席在廣西南寧舉行的「2019年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議」後，於下午與媒體會面。據港媒報導，林鄭表示，近期的混亂完全沒有影響「一國兩制」或違反法治精神，反而讓香港更有決心維護「一國兩制」及法治精神，止暴制亂。

林鄭說，持續的暴力事件，包括機場、鐵路被大肆破壞；公路隧道被堵及網上欺凌等，都將影響企業對港的信心及外國對香港的觀感。

對於民間提出釋放所有被捕者、「不追究」、「不檢控」等訴求，林鄭則說，這些要求違反香港法治，若答應相關訴求會讓國際對香港的法治看法更趨負面。

惠譽除了將香港IDR由「AA+」下調至「AA」，展望為「負面」；並預估今年香港實際GDP增長為零，2020年增長1.2%。此外，鑑於港府近期推出一系列紓困措施，加上財政收入將不如預期，今年香港財政預算盈餘也將收窄至接近零。

另據明報報導，一般而言，評級機構要下調信貸評級前，會先把評級展望下調至「負面」。例如穆迪在2016年下調香港的展望，至2017年再下調評級。但這次惠譽降級前，香港展望為「穩定」，因此降級來得突然。

香港示威活動至今近三個月，惠譽是反應最快的評級機構，短短三個月內三度發報告，最終在6日調低香港的信貸評級。

國際名牌香奈兒（CHANEL）基於香港當前情勢，決定將原訂於11月初在港舉行的時尚活動，延期至更為合適的時間進行。

此外，香港金融管理局昨天公布，截至今年8月底的官方外匯儲備資產為4328億美元，較7月底減少156億美元。連同未交收外匯合約在內，香港8月底的外匯儲備資產為4256億美元。而4328億美元的外匯儲備，相當於香港流通貨幣的7倍。

信傳媒報導，金管局雖在8月30日否認外界的謠傳「不再披露任何港元或港元資產流出香港的情況」，然而就在8月26日與28日，金管局對香港銀行發布了流動性不足的緊急措施，以因應反送中運動，包括「銀行在任何流動性危機情況下，向中央銀行借款的四種新方式」；簡單的說，若港元不夠的時候，金管局將會印鈔票來支持銀行的流動性。

(影音)展望負面+回歸後首次下調 林鄭：暴力將影響企業對港信心 新華社
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(影音)展望負面+回歸後首次下調 林鄭：暴力將影響企業對港信心 歐新社
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