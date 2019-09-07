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香港機鐵直達機場 旅客提早出行防暴警戒備

2019-09-07 10:38香港01 記者李恩慈／報導

9月7日香港網民再發起阻塞機場，直擊香港機場現場有防暴警戒備。圖／香港01提供
9月7日香港網民再發起阻塞機場，直擊香港機場現場有防暴警戒備。圖／香港01提供
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香港反修例風波和衝突並未因行政長官林鄭月娥日前正式撤回修訂《逃犯條例》而平息，網民擬在今日（7日）再發起「和你塞」行動，集體以「自己方式」前往香港國際機場，試圖堵塞交通。港鐵昨日（6日）傍晚宣布，因應政府及機管局要求，今早9時起，機場快線來往機場站至博覽館站的服務暫停；來往香港站至機場站的列車服務每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站。

記者早上9時多到達香港站了解情況，有市民因機鐵調整而提早出發。香港站有超過50警員到場戒備。

港鐵於今日早上9時起，安排機鐵由香港站直達機場。港鐵昨晚亦宣布，九龍站的市區預辦登機服務今天將會暫停，需要使用相關服務的乘客，可以使用東涌線前往香港站再轉車到機場。東涌線列車將會維持正常服務。

而香港站市區預辦登機服務的截止時間將維持在飛機起飛前的90分鐘。

記者在早上9時到達香港站機鐵站，人流未見有明顯增加，當中以外國旅客為主。香港市民張先生表示，將於今日傍晚乘搭飛機，因知悉下午將會有堵塞機場運動，故提早數小時乘搭機鐵前往機場，希望能避開示威人士及避免港鐵進一步減少列車服務。他續指，理解港鐵做法，機鐵這調整未有為他帶來太大不便，提早出門便可。

早上9時15分，大約有50名防暴警察到達香港站，分佈在閘內外各處。警員回應指，他們今日會駐守香港站戒備，惟未知隨後會否因應現場情況加強警力。

早上9時35分，警員指出一名身穿黑風衣、戴上口罩、攜帶大背包、正在椅子上睡覺的男子可疑。警員將他叫醒，並搜查他的背包，發現裏面並無任何危險物品。該名男子稱，不知道今日機場有示威活動，現正等候朋友，全日並無打算前往機場。

港鐵香港站內防暴警察搜查一名市民背包，發現並無危險物品。圖／香港01提供
港鐵香港站內防暴警察搜查一名市民背包，發現並無危險物品。圖／香港01提供
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【8.31太子衝突】電台聽眾質疑有否死人　涂謹申：證明對警信任跌

【逃犯條例】中小企基金申請簡化　商界冀政府提早批出企業貸款

文章授權轉載自《香港01》

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