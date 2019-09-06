梅克爾訪中會面前先通話李克強 如何挺港發聲受矚

2019-09-06 16:09 世界日報 中國新聞組／北京6日電



李克強歡迎梅克爾訪華，並指出，在當前國際形勢發生深刻複雜變化的背景下，中德面臨不少共同挑戰。 美聯社 分享 facebook 德國總理梅克爾啟程訪中國，國務院總理李克強9月4日晚應約與梅克爾通電話，兩國總理積極評價中德關係與合作取得的進展。

梅克爾6日將與國務院總理李克強會面，晚上與國家主席習近平共進晚餐。隨行有大型商業代表團，行程除了北京，梅克爾也計畫訪問武漢多家企業。

李克強歡迎梅克爾訪華，並指出，在當前國際形勢發生深刻複雜變化的背景下，中德面臨不少共同挑戰。中方願同德方攜手努力，增進理解與互信，深化全方位合作，維護多邊主義和自由貿易，推動中德關係持續健康發展。

中新社援引商務部新聞發言人高峰表示，中德兩國在全球經濟治理、維護多邊貿易體制、應對氣候變化等方面擁有廣泛的共同利益，在數字經濟、工業互聯網、新能源汽車、人工智能、環境保護、第三方市場合作等領域擁有巨大的合作潛力。

中央社報導，梅克爾是首位在「反送中」抗爭風潮中訪北京的歐洲核心領袖，當下情勢她很難不對香港議題毫無反應，但中國一再表示香港是內政，嚴厲警告外國勢力勿「說三道四、 指手畫腳」，她若在兼顧商業利益下勇敢發出批評支持香港，這將有助歐洲改變聲調。

不過，由於德國景氣開始出現下滑跡象，第3季經濟可能步入衰退，此時梅克爾率商業代表團訪問中國，預料推動商業利益成為首要任務。

此外，法國總統馬克宏規畫11月訪問中國，屆時適逢上海舉辦進出口博覽會，參展的法國企業眾多，若反送中抗爭未結束，同樣在巨大貿易考量下，另一位歐洲核心國領袖面對香港難題也得接受外界考驗。