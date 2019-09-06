「一碗水救不了森林大火」港民不罷休 要求回應5大訴求

2019-09-06 13:46 世界日報 香港5日電



「一碗水救不了森林大火」香港抗議者不理特首撤回修例繼續在各地示威 路透社 分享 facebook

香港特首林鄭月娥4日宣布撤回逃犯條例修訂，示威者斥為「太遲太少」，「一碗水救不了森林大火」，5日繼續在各地舉行不同形式的示威活動，要求政府回應民間提出包括成立獨立調查委員會及雙普選等「五大訴求」。

據港媒報導 ，大批中學生4日晚在天水圍港鐵站外發起「天水圍人鏈」行動，手拖手築成人鏈，沿途高呼「光復香港、時代革命」和「五大訴求、缺一不可」等口號；大部分人穿校服、戴口罩，並手持宣傳單，也有許多市民穿黑衣參與，更有居民帶著孩子。

同時在沙田，也有市民自發組成人鏈，高舉手機燈並呼喊不同的反送中口號。

有示威者表示，在港人經過幾個月抗爭付出巨大犧牲以後，港府才宣布撤回修例，讓民眾憤怒，可能會激發更多人上街。

此外，大批市民連續多夜在旺角警署外聚集抗議，有人用鐳射筆照向警署，以雜物堵塞西洋菜南街，並高呼「五大訴求，缺一不可」等口號；還有人手舉「831黑警恐襲，還我真相」等標語。

警方則出動談判專家，並持槍和舉橙旗警告，防暴警深夜在旺角一帶展開清場行動。

在港鐵寶琳站和坑口站，都有市民在站外有市民聚集，抗議港鐵「8.31」多處封站，並亮起手機燈和高呼口號；有大批防暴警察手持盾牌在站內戒備，並多次舉起警告市民涉嫌非法集結，要求離開；近午夜，警察從坑口站內走出，開始清場。