《香江觀察》聽天由命 話中有話

路透社 分享 facebook

香港反送中運動風潮初起時還沒有勇武者，示威的大學生、中學生口號只喊兩個字「撤回」。誰料兩個多月後林鄭月娥真的說撤回，示威者回說「不收貨」。一個轉捩點又轉了回去，未來會怎樣，有說就四個字「望天打卦」(聽天由命，看老天爺臉色)。

香港很多人信望天打出之卦，那卦是真的。就拿特首林鄭來說，她角逐特首之位時，最有名的富豪風水師占了一卦，說今次特首是女的，最後果然是女的。可惜這位很多人信的風水師年初逝世了。

不過江山代有才人出，香港現在還有不少風水命理大師，其中被稱堪輿學家的楊天命，為香港這場大風波和林鄭的官運都起過卦，結果還超準。比如反送中他占了一卦，是「履變未濟卦」，卦文為「日辰不和，強弱相振，一雌兩雄，客勝主人。」他的釋意，說文中的「主人」指政府，「客」則為抗爭的年輕人，預計年輕人只要繼續堅持，稍後相信有轉機。誰料修訂《逃犯條例》修訂還真的正式撤回。

香港還有句老話叫「落地有骨」，或說「有骨落地」，原意是請客得有場面，菜要有骨頭落地，不管是雞骨還是魚刺，後來引申為話中有話有內容。這次突撤修例，被認為是一起「落地有骨」之事。

那「骨」有多說，其中來自建制派有「林鄭反水」說，即林太太背叛北京，還擔心她像重慶公安局長王立軍，最後跑到領事館去了。「反水」之說，淺薄到只好笑笑，但那「金融大戰」說，則很多人信；星期四香港金融界瘋傳，撤修例來自北京指示，是因北京發現有5000多億美元在做空港股港匯，於是北京指示林鄭撤回，港股大升，做空的大鱷又一次慘敗，還呼籲香港人要感謝中央又一次出手救港。

此說十分轟動，還都是有頭有臉的人在說，不信才怪。但有香港經濟學家朋友大笑，說5000億美元動作純屬幻想。香港金管局每天都公布貨幣基礎數據，今年一直都保持在1兆6000多億港元(約2000億美元)左右，反映並無多少錢流入流出。不論用5000億美元沽空港股還是沽空港元，都是幻覺。

那真的「落地有骨」是什麼呢？還有一說是，美國有參議員提出《香港人權與民主法案》，下星期美國就要在國會過堂，這事可不小，算得上真有骨。