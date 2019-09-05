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震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

黎智英住所第三度遭縱火 4年前和11年前也曾燒過

2019-09-05 11:19聯合新聞網 綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英。 聯合報系資料照
壹傳媒集團創辦人黎智英。 聯合報系資料照
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壹傳媒創辦人黎智英，今（5日）凌晨位於何文田家多利山嘉理道的住所，遭人縱火，消息指出，黎智英當時在屋內，雖然無人傷亡，但警方初步調查認為起火原因相當可疑。

根據港媒報導，保安在閉路電視發現兩名可疑男子在門外徘徊，正要上前去了解時，其中一人手持玻璃酒瓶已經點燃，並仍向大閘後，立即逃走。保安立即報案，並拿滅火器熄火，才沒釀成大火。據了解，事發時一人擲汽油彈、另一人則不停講電話，不排除有人攝影或直播整個過程。消息指出，黎智英是發時正在大宅內睡覺。

警方表示，於凌晨一點時許接獲報案，有兩名男子投擲汽油彈，隨後兩人騎著電單車逃逸，警方經初步調查，認為起火原因相當可疑，列為「縱火」事件，並持續跟進調查。

這不是第一次黎智英何文田的住所遭縱火，分別在2008年及2015年也曾發生縱火事件，2008年1月26日凌晨深夜，住所外也被人投擲了3個裝有易燃液體的塑料瓶，而起火，後來被迅速撲滅，也無造成任何傷亡。

2015年1月12日凌晨，兩名男子於將軍澳壹傳媒總部門外向內丟擲燃燒彈，保安發現報警，事件無人受傷。同一時間，黎智英住所外也被投擲燃燒彈，整個過程被大宅外的閉路電視拍下。

除了住所遭縱火，黎智英也曾多次遇襲，2008年8月，一名大陸男子黃南華私藏槍械，聲稱要到香港暗殺黎智英和香港民主黨創黨主席李柱銘，但遭香港警方逮捕。2013年6月18日，黎智英的住所曾被人駕車高速撞門，並在門外擺放利刀和斧頭。2014年11月12日，黎智英在金鐘示威佔領區曾經被3名男子投擲多袋發臭的豬內臟。

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