壹傳媒創辦人黎智英 加多利山寓所遭擲汽油彈

2019-09-05 06:59 香港01 記者 劉定安、陳永武 報導



協助救火的尼泊爾裔保安員(左)向警方講述事件。(香港01記者陳永武攝) 分享 facebook 壹傳媒創辦人黎智英，位於何文田加多利山嘉道理道的寓所，保安員報案指大宅鐵閘外起火。消防處於凌晨1時24分接獲報案，列作一號火警派員處理，消防員到場時火已熄滅，初步調查認為起火原因有可疑。警方正調查事件，案件暫列作「求警調查」跟進，隨後改列「縱火」。據知現場有玻璃樽及布碎等物件。

被作為汽油彈的玻璃樽，跌在大閘外。(香港01記者陳永武攝) 分享 facebook

據悉，大宅的尼泊爾裔保安員在閉路電視，發現有兩名可疑男子在門外徘徊。保安走出了解時，發現其中一人手持玻璃啤酒樽，立即喝止，但可疑男已將玻璃樽點著，並扔向大閘。兩名可疑人立即逃走。保安員立即報案，並取出滅火筒將火救熄，事件中無人受傷。此外，保安員較早前巡邏，發現嘉道理道「大路」停泊了一輛電單車，思疑是可疑人留下，作為逃走之用。該兩名疑人案發時身穿黑衫、戴口罩。據了解，事發時一人掟汽油彈、另一人則不停撳電話，不排除有人拍攝甚至「直播」整個過程。

消息稱，黎智英事發時正在大宅內睡覺，保安員並未通知他發生汽油彈襲擊事件。

警方表示，警方於凌晨1時20分接獲嘉道理道一間獨立屋的保安報案，指有兩名男子向上址投擲懷疑汽油彈，兩疑人其後乘電單車逃去。警員接報到場，消防將火救熄，經初步調查，相信起火原因有可疑。案件列作「縱火」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。案件中無人受傷。

文章授權轉載自《香港01》