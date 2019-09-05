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監警會虛設？新成員余黎青萍 是林鄭閨密

2019-09-05 00:04聯合報 香港特派員李春／香港報導

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香港特首林鄭月娥昨天宣布撤回修例，拒絕設立獨立調查委員會，但同意強化監警會的調查工作。港府隨即宣布委任兩名監警會員，監警會則公布新設國際專家小組名單。

監警會全名為獨立監察警方處理投訴委員會，是香港法定機構，負責覆檢香港警務處投訴及內部調查科調查的個案。

但監警會的作用令人質疑，統計說過去七個年度，共有二千一百一十九項被警察毆打的指控，但只有二項指控覆核屬實，成功率只有百分之○點○九。

港府昨天宣布，委任林定國與余黎青萍為監警會新成員，任期由九月四日始，為期兩年，監警會成員將由廿七名增加至廿九名。

林定國曾任香港大律師公會主席，現任香港消費者委員會主席。余黎青萍是前港府高官，曾任衛生福利司，與林鄭月娥形同姊妹，林鄭參選特首，余黎青萍既在幕前又在幕後。

監警會同時公布國際專家小組的五名成員名單，指其要協助監警會審視與香港近期大型公眾活動相關的警務工作和程序，提供國際經驗及意見。

專家組主席是Denis O’Connor，他曾於二○○八至二○一二年擔任英女王警察監察局總督察，期間曾經歷多場激烈的大型公眾抗議活動，以及二○一一年英國八大城市發生的騷亂事件，曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同，其中包括處理英國廿國集團峰會示威的報告。

他將於本周抵港，與專案組督導委員會及監警會委員會面，並將與警務處處長及前線警員會晤。

專家組其餘四名成員包括紐西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Michael F Adams、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott及加拿大公民監察執法協會前主席Gerry McNeilly。

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