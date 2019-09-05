特首撤例 吳敦義籲速與抗爭者對話

國民黨主席吳敦義呼籲香港政府及大陸當局相互理解，早日與抗爭者找出對話破口，尋求共識。記者侯永全／攝影 分享 facebook 香港特首林鄭月娥宣布撤回修訂逃犯條例草案。國民黨中央昨晚表示，樂見港府拋出新的回應，期待這樣的態勢發展，可以製造更多轉圜的契機和對話的空間；國民黨總統參選人韓國瑜表示，這是一項聰明而且正確的決定，「我希望這是彼此建立互信踏出的第一步」。

國民黨主席吳敦義昨在中常會提出聲明，除了呼籲香港政府及大陸當局相互理解，早日與抗爭者找出對話破口，尋求共識；並重申國民黨堅守「一中各表的九二共識」的立場。

他表示，國民黨不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採激烈手段驅離民眾，希望港府加強與民眾對話。