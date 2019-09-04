政府操作香港議題 藍：黃之鋒被騙了

2019-09-04 16:43 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨立委林奕華4日召開記者會表示，總統蔡英文應要求陸委會等相關單位，法制化《港澳條例》因政治因素援助個案的標準。（photo by網路截圖） 分享 facebook 針對香港眾志秘書長黃之鋒於3日呼籲台灣訂《難民法》撐香港，國民黨立委林奕華4日提醒黃之鋒與所有關心反送中的人，別被民進黨給騙了。她在記者會中指出，她上月曾行文詢問陸委會援助港澳人民的實際機制，陸委會卻把責任推給「行政院專案處理」，蔡總統、蘇院長的說法只是口惠而實不至。

1997年即訂「個案協助」

蔡英文3日於臉書發文表示，政府會支持香港人民爭取民主自由，並依法處理台港交流及港人來台等相關事務，一如國際社會，「必要時基於人道考量，對於在台港人，我們也會提供必要的協助，不會坐視。」

林奕華指出，蔡總統高調聲援香港反送中，還說「願給予個案必要協助。」但實際上，在1997年通過的《港澳條例第18條》早就有相關規定：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，『得提供必要之援助。』」

林奕華接著表示，她在8月21日正式行文詢問陸委會，「港澳人民因政治因素向我國請求必要援助」的機制，以及「針對反送中事件，實際上准駁標準和時效規定」為何？

林奕華：訂出具體標準

「結果陸委會將所有責任推給『行政院專案處理』。」林奕華表示，陸委會的回文表示「無具體個案」；僅實問虛答回應《港澳條例》與《港澳條例施行細則》的條文內容，對於具體「援助港澳人民的相關標準」均未具體回應，此與行政院長蘇貞昌所說的「目前法律機制已完備」有落差。

「陸委會強調『無具體個案』，和蔡總統、蘇院長的說法完全不同。」林奕華表示，她決定將該文退回陸委會，要求陸委會再次具體作答，至今陸委會還給不出答案。她說，蔡英文不能只靠「撿到槍」提升個人政治利益，而必須要求相關單位在《港澳條例》（細則）中法制化援助標準，包括援助辦法、裁量標準、准駁時間、人數有無上限等。

小英拒絕熱比婭

林奕華還指出，過去民進黨在野時，強力抨擊馬政府不讓維吾爾族海外領袖熱比婭申請入境台灣；政黨輪替後，2017年總統蔡英文同樣拒絕熱比婭入境。林奕華向黃之鋒呼籲，應以昔日的熱比婭為鑒，不要被民進黨政府給騙了，「今日熱比婭，必是明日黃之鋒。」

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