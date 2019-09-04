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林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

2019-09-04 13:59香港01 記者陳小瑜、李偉欣／報導

香港01獨家，林鄭月娥昨晚突然急召一眾港區人大代表、政協委員及全體建制派議員，於...
香港01獨家，林鄭月娥昨晚突然急召一眾港區人大代表、政協委員及全體建制派議員，於今日下午四點齊集禮賓府，料有大事公布。歐新社
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逃犯條例》爭議持續，據了解林鄭昨晚突然急召一眾港區人大代表、政協及全體建制派議員到禮賓府見面，料將有重大讓步，正式宣布撤回修例方案。　

《香港01》收到消息，特首林鄭月娥昨晚突然急召一眾港區人大代表、政協委員及全體建制派議員，於今日下午四點齊集禮賓府，料有大事公布。

建制派議員估計，林鄭將會推出讓步方案，事先知會他們，而最大機會是「基本盤」方案，即宣布正式撤回方案，以緩和當前局勢。

據了解，當局考慮到未來的事態發展，示威衝擊不會突然靜止下來，加上9月開學後的罷工罷課行動，形勢絕對不樂觀，預視激進示威者暴力只會不斷升級，林鄭須要重新部署對策。

《逃犯條例》風波持續，日前傳出特首林鄭月娥上周與商人會面的錄音，當中林鄭月娥說，她已引起「不可原諒的混亂」，令香港陷入政治危機，若可以選擇她會辭職。不過，她昨日見記者時就否認曾向中央請辭，又稱自己從來沒有想過辭職，會繼續與團隊服務香港，未來更會落區與市民直接對話。

行政長官林鄭月娥明日（九月五日）下午前赴廣西省南寧市，出席翌日舉行的2019年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基將會隨行。

林鄭月娥九月六日晚上返港。在她離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

延伸閱讀：

管治困局求破　香港需要政治家

【逃犯條例】湯家驊：引《緊急法》有保留　特首可委「特務警察」

文章授權轉載自《香港01》

反送中林鄭月娥逃犯條例
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