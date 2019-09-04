港生涉暴動獲保釋 波蘭交換恐夢碎

2019-09-04 13:09 世界日報 香港4日電



東華大學港生涉暴動獲保釋，波蘭交換夢恐碎。 中央社 分享 facebook

港媒報導，東華大學港生李倩瑩日前在香港因「暴動罪」被捕，昨天獲得保釋，但不准離港。她原定9月底赴波蘭交流，恐無法成行。

據了解，目前在台灣就讀的港生，至少已有3人因參與「反送中」示威被捕，他們雖已獲得保釋，但均被限制出境，無法來台就學。

明報報導，8月29日晚間，有示威者在香港深水警署外聚集，警方清場後拘捕18人。4日上午，就讀國立東華大學的李倩瑩，及另一位被告戴家榮出院，於九龍城裁判法院提堂（首次出庭），兩人都被控一項「暴動罪」。

為李倩瑩辯護的資深大律師潘熙說，她當時只是站在人群中，人群中雖有人丟擲磚塊，但並沒有具體證據顯示她對任何人或財物造成傷害。

他並指出，警方從李倩瑩身上搜出的並非「雷射槍」，而是一支只有八達通卡（地鐵儲值卡）大小的「雷射筆」。

潘熙並表示，李倩瑩在台灣就讀大學的成績優異，9月底將前往波蘭一間大學交流，因此希望法庭批准她在保釋期間離港做交換生，並承諾一定會返港受審；如有需要，李倩瑩的親友也可提供人事擔保。

不過，署理主任裁判官嚴舜儀基於事件嚴重性及潛逃風險，拒絕李倩瑩的離港申請，但批准兩名被告以港幣5000元（約新台幣2萬元）保釋，且須交出旅遊證件，期間不得離港。案件將押後到11月11日再審。

8月29日的深水警署一案中，共有3人被控「暴動罪」，另一名被告黎擎智也在台灣求學，就讀東吳大學德國文化學系。黎擎智2日獲保釋，也遭禁止離港。

據了解，除李倩瑩和黎擎智外，國立台灣藝術大學一位羅姓學生於8月11日參加「反送中」抗爭時被捕，也已獲保釋但限制出境。