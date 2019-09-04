親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

反修例 不能牽手 就當「筆友」

2019-09-04 12:42世界日報 香港4日電

牽手反修例 男女生當「筆友」 路透社
牽手反修例 男女生當「筆友」 路透社
分享

香港多所學校的學生響應民間「三罷」（罷工、罷市、罷課），多校學生昨天亦在校外築人鏈，表達反修例訴求。

位於石硤尾的寶血會上智英文書院及中華基督教會銘賢書院，有大批學生和舊生在校外牽手築人鏈，有男女學生相信為免尷尬，兩手手握原子筆代替牽手，羞澀模樣引媒體關注，還有人戲稱他們是「筆友」。

牽手反修例 男女生當「筆友」 路透社
牽手反修例 男女生當「筆友」 路透社
分享

反送中香港
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

台灣聲援香港 蔡正元：請先承認台灣的司法地位

2019-09-04 10:57

誰灑的？金鐘集會民眾身沾螢光粉 「無聲無色 像被貼標籤」

2019-09-04 10:00

人民日報批龍應台：只見雞蛋不見燃燒彈 挑唆陸港關係

2019-09-04 09:11

反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

2019-09-04 01:50

內政部：接受難民是嚴肅議題 仍待凝聚民意

2019-09-04 09:20

香港示威 入夜仍此起彼落

2019-09-04 00:51

香港問題 陸要止暴制亂

2019-09-04 00:51

觀察站／港澳辦 想為軍隊入港平亂鋪墊適法性

2019-09-04 00:48

黃之鋒抵台 盼台灣10月1日前辦活動聲援

2019-09-04 00:35

否認請辭 林鄭：北京不會派解放軍處理香港問題

2019-09-04 00:30

港澳辦：香港暴力已是恐怖行徑

2019-09-04 00:22

旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43

為何香港反送中抗爭暴力難平息？ 官方說是這原因

2019-09-03 21:20

政治問題政治解決 林鄭月娥求去錄音外洩惹猜疑

2019-09-03 18:24

梅克爾將訪中 在德港人擬發公開信促向北京施壓

2019-09-03 18:12

林鄭月娥求去錄音外流 分析指可能故意以降低不滿

2019-09-03 18:07

香港年輕一代反送中 中國官媒劍指通識教育

2019-09-03 17:06

港澳辦：反送中示威已變質 目的在奪取香港管治權

2019-09-03 17:01

陸港澳辦：香港若出動駐軍 不意味「一國兩制」終結

2019-09-03 17:00

港澳辦發言人：聽到反送中示威者要「攬炒」 聞到恐怖的氣息

2019-09-03 16:42

陷反送中風波…氧氣瓶被排氣 國泰3航班機組人員遭調查

2019-09-03 16:40

國務院港澳辦向香港喊話 已到維護一國兩制的底線

2019-09-03 16:18

港澳辦要求港府 對暴力犯罪「追究到底、絕不手軟」

2019-09-03 16:17

港澳辦：香港啟動政改 須符合基本法和人大常委會決定

2019-09-03 16:17

港澳辦：止暴制亂恢復秩序 已成香港最大共識

2019-09-03 15:39

反送中愈演愈烈 陸港澳辦：香港特區政府要拿出實際行動止暴治亂

2019-09-03 15:33

陸委會官員：現有機制能讓港人居留

2019-09-03 14:59

香港特首林鄭月娥：從未想過要辭職

2019-09-03 14:24

校園聲援罷課 警員撲倒中學生口鼻流血

2019-09-03 14:20

女學生戴黑罩被校方勸換綠色 80校友組人龍撐學妹

2019-09-03 14:19

《環時》總編輯胡錫進：港警克制到現在才沒人死

2019-09-03 14:17

黃之鋒：國際形勢有利抗爭方

2019-09-03 14:11

港人夢想「今天台灣、明天香港」

2019-09-03 14:10

人物特寫／黃之鋒 18歲就已站上街頭第一線

2019-09-03 14:09

中學生聲援罷課遭警撲跌 口鼻受傷流血

2019-09-03 13:51

港警：831示威者扔百枚汽油彈 兩月逮1117人

2019-09-03 13:05

影／林鄭錄音曝光！稱北京不會出兵 平息示威未設期限

2019-09-03 12:49

失控的危機處理 北京與港府在反送中的錯誤策略

2019-09-03 12:47

紐時觀察／港人中國情如何從好奇轉變為冷淡輕蔑？

2019-09-03 12:33
看更多

熱門文章

上海好市多有台味 陸媒：台式套路未必能拿下大陸市場

2019-09-03 15:13

企業紛紛出走人去樓空 路透曝上海自貿區慘況

2019-09-03 21:17

反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

2019-09-04 01:50

人民日報批龍應台：只見雞蛋不見燃燒彈 挑唆陸港關係

2019-09-04 09:11

港澳辦發言人：聽到反送中示威者要「攬炒」 聞到恐怖的氣息

2019-09-03 16:42

為何香港反送中抗爭暴力難平息？ 官方說是這原因

2019-09-03 21:20

女逛百貨突遭裸男撲倒強抱 放聲尖叫竟沒人來救

2019-09-03 17:33

人民幣貶值近尾聲？ 外資8月買超大陸債券3,200億元

2019-09-03 15:32

面對各種風險 習近平：該鬥爭的就要鬥爭

2019-09-03 22:00

誰灑的？金鐘集會民眾身沾螢光粉 「無聲無色 像被貼標籤」

2019-09-04 10:00

習近平：台港澳和外交複雜　中共幹部要預判潛在風險

2019-09-03 23:06

同一個人？女DJ黑婚紗造型爆紅 婚後素顏照曝光了

2019-09-03 21:08

反送中愈演愈烈 陸港澳辦：香港特區政府要拿出實際行動止暴治亂

2019-09-03 15:33

旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43

女學生戴黑罩被校方勸換綠色 80校友組人龍撐學妹

2019-09-03 14:19

華為反擊指控 列舉美方九大罪狀

2019-09-03 17:02

陸港澳辦：香港若出動駐軍 不意味「一國兩制」終結

2019-09-03 17:00

觀察站／港澳辦 想為軍隊入港平亂鋪墊適法性

2019-09-04 00:48

西安市委書記人選確定 不是胡錦濤之子

2019-09-03 20:36

台灣聲援香港 蔡正元：請先承認台灣的司法地位

2019-09-04 10:57

從北京乘船下杭州不是夢 京杭大運河可望全線復航

2019-09-04 10:33

599歲圈粉百萬年輕妹子 「它」居然只靠一招！

2019-09-04 10:00

國務院港澳辦向香港喊話 已到維護一國兩制的底線

2019-09-03 16:18

香港年輕一代反送中 中國官媒劍指通識教育

2019-09-03 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top