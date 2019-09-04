反修例 不能牽手 就當「筆友」

2019-09-04 12:42 世界日報 香港4日電



牽手反修例 男女生當「筆友」 路透社 分享 facebook

香港多所學校的學生響應民間「三罷」（罷工、罷市、罷課），多校學生昨天亦在校外築人鏈，表達反修例訴求。

位於石硤尾的寶血會上智英文書院及中華基督教會銘賢書院，有大批學生和舊生在校外牽手築人鏈，有男女學生相信為免尷尬，兩手手握原子筆代替牽手，羞澀模樣引媒體關注，還有人戲稱他們是「筆友」。