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誰灑的？金鐘集會民眾身沾螢光粉 「無聲無色 像被貼標籤」

2019-09-04 10:00香港01 記者李穎霖、陳浩然、曾雪雯／報導

紫外光燈下，大會糾察身上呈現大量螢光斑點。圖擷自香港01
紫外光燈下，大會糾察身上呈現大量螢光斑點。圖擷自香港01
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9月2日，有民間團在港九各區發起三罷行動，望藉罷工、罷課及罷市要求港府回應五大訴求。不過，傍晚卻傳出集會人士被灑螢光粉，大會懷疑是作標籤人群之用。記者現場實測發現，在高效能的紫外光燈下，衣物呈點點螢光斑漬，暫時仍未知螢光粉是誰人灑落現場。香港01正向警方查詢。

無聲無色灑螢光粉　糾察入夜始發現

大會糾察Victor是螢光粉的受害人。Victor約2日10時抵達現場，一直在添馬大台附近走動。他指，一直不感到有異樣，對身上沾上螢光粉一事毫不知情。他認為灑螢光粉一事令人感到不安，質疑今日是合法集會，卻被灑螢光粉像標籤集會人士。

波及記者衣物亦中招

記者現場實測發現，螢光粉對一般電筒及手機電筒光源並無反應，只會在高效能的UV燈照射下呈螢光色。記者以同一支UV燈電筒實測，發現身上衣物亦沾上螢光粉。

疑非首例　市民陸續發現身上有螢光粉

早於8月31日，已有示威者懷疑中螢光粉。周先生曾於當日到過灣仔及銅鑼灣，今日發現冰袖亦有螢光粉。另一市民余小姐831因工作關係到灣仔及金鐘一帶出現時，亦有留意當日有直昇機出現現場，今日亦發現外套沾上螢光粉。

大會：用以恐嚇市民勿出席明日集會

針對是次灑螢光粉事件，大會約下午5時、6時左右發現有直升機在上空盤旋，並懷疑灑螢光粉至集會現場。大會質疑認為有清晰意圖以恐嚇令大家不肯明日再集會，批評任何情況有機會造成人踩人事件，大會主持人呼籲不明來歷的人士要考慮清楚涉及四萬人的性命安全。

大會指是大範圍灑粉向民眾，認為極度危險，呼籲有關人士停止危害公眾安全的行動。有螢光粉的人士用力刷手上的螢光粉，又以消毒紙巾來回擦拭多次仍未能清潔乾淨。大會指不知道對方身份，投訴無門，但不會被嚇怕，明日集會如常。大會指若在高空灑粉是難以制止，希望對方不要再做。如果知道對方身份，會保留追究權利。

延伸閱讀：

【罷課罷工】警特首辦舉紅旗出椒　集會人士離奇中螢光粉

【罷課罷工】四萬人冒雨出席添馬公園集會　防暴警金鐘站戒備

文章授權轉載自《香港01》

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