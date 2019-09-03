校園聲援罷課 警員撲倒中學生口鼻流血

2019-09-03 14:20 香港01 記者鄺曉斌、黃詠榆、陳倩婷／報導



早上8時許，有警員到場調查追截大埔何郭佩珍中學外人士，一名救恩書院學生逃跑離開現場期間被警員撲倒在地下，口鼻受傷流血，需送院治療。圖擷自 丘品創作 分享 facebook

部分中學生近日發起罷課，表達反修例訴求。大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長梁秋雲昨被指將罷課學生名單提交教育局，惹起部分人士不滿，昨晚一度有市民阻止梁秋雲離校。

今日（3日）早上何郭佩珍中學校外有人聚集，當中包括鄰近的大埔救恩書院學生和其他學校學生，以及戴黑色口罩的人士。根據網上片段，早上8時許，有警員到場調查追截在場人士，一名救恩書院學生逃跑離開現場期間被警員撲倒在地下，口鼻受傷流血，需送院治理。

立法會教育界議員葉建源對涉事學生感心痛，但他仍需了解實際情況，又希望校方冷靜處理爭議和仔細考慮是否報警。《香港01》已就事件向警察公共關係科，正等候回覆。

據網媒「丘品創作」的直播片段及圖片可見，上午8時許，有數十名救恩書院學生及戴黑色口罩人士駐足何郭佩珍中學外聲援，其間有軍裝警察到場，該批人隨即散去。

根據片段，當時有警員跑向部分正在離開的救恩書院學生及身穿便服的人士，部分學生隨即跑走，然而警員繼續追截，部分學生及戴口罩的便服人士被截停，一名救恩書院男學生遭警員撲跌，男生面部著地，口鼻流血。

受傷男學生隨後被警員搜袋及登記身份證，救恩書院校長周家駒亦到場了解，男生最後送院治理。

何郭佩珍中學中午12時許在校網刊登澄清聲明，指今早該校門外有一名他校學生受傷，醫護人員到場。一名何郭佩珍中學老師出外了解受傷者是否該校學生及關心其受傷情況，故此與門外警員溝通，校方澄清從來沒有報警。

就網上有流言指何郭佩珍中學老師報警，校方澄清並非事實，該校對任何失實指控保留一切追究權利。

大埔區議員任啟邦到場了解事件，他向記者表示早上8時突然有警車出現，學生當時在行人路行走，警察突然加速向前跑，一名學生及警察倒地，「我們見到有警車即刻過來，那個學生的嘴巴流血了。」他又稱，「不知誰報警，我亦不知警察為什麼要突然跑向某些人。」

立法會教育界議員葉建源表示，從媒體報道了解今早於大埔何郭佩珍中學外發生的事件，他稱仍需了解實際情況，未能對校方做法妄下評論，但他強調不論任何情況，學校都應以學生的安全為首要考慮。

對於有學生被警方追捕致受傷，恐惹上官非，葉建源感心痛。一些何郭佩珍中學附近學校的學生受傷，葉建源指其受傷位置是上學必經之路，或有人在上學途中路過未知情況下便遭追捕。

眾多學生於昨日（2日）開學時響應罷課，不少學校有舊生或市民在校外聲援，葉建源認為若校外的群眾沒有引致嚴重問題，校方應以疏導的方式與校外人士溝通，但若引致危險，校方報警亦是無可厚非。不過葉建源指出，近日警方的出現或令市民非常緊張及恐慌，有很多人會擔心警方濫用武力，校方決定是否報警時，須將此因素列入考慮。他希望校方冷靜處理爭議，保持與學生的良好關係，若有學生有一些訴求，校方應有相當諒解以減少衝突。

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文章授權轉載自《香港01》