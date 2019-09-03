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港警：831示威者扔百枚汽油彈 兩月逮1117人

2019-09-03 13:05世界日報 綜合報導

港警：831示威者扔百枚汽油彈 新華社
港警：831示威者扔百枚汽油彈 新華社
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港警昨表示，6月反送中風波以來，至今拘捕1117人。警方並稱，示威者8月31日廣泛縱火，在港島和九龍多處投擲至少百枚汽油彈。香港保安局長李家超批評示威者在港鐵、機場大肆破壞，堵塞交通，違法暴力行為不斷升級且帶有「恐怖」性質。

中國外交部發言人耿爽2日表示，北京堅定支持香港特首林鄭月娥「依法施政」，堅定支持警方「依法止暴制亂」。他並表示，香港示威活動已演化為「極端暴力行為」，嚴重觸碰了「一國兩制」原則底線。

港澳辦表態 各方緊盯

針對反送中情勢升溫，港澳辦3日將舉行記者會，「介紹對香港當前局勢的看法」。這是7月反送中激化以來，港澳辦第四度出面。人民日報2日發文譴責示威者，指暴力之害絕不只於有形危險，更在潛移默化，如果任憑「攬炒」（同歸於盡），只會出現更多被暴力綁架的少年。

隨著十一70周年紀念日愈來愈近，北京對香港反修例抗爭的態度愈趨強硬，港澳辦今天的記者會也備受外界關注，中央會否就對香港立場釋出新訊號，包括會否就《緊急法》表態。

政務司長張建宗2日在跨部門記者會指出，1日在東涌泳池外，有人拆下五星旗並燒毀，是挑戰「國家權威」。他表示，示威者大肆破壞機場和港鐵車站，明目張膽、目無法紀，阻礙機場運作，令機場交通嚴重受阻，影響大批旅客，對經濟造成傷害。

李家超指出，8月31日，示威者在多處與警方對峙期間，投擲約100枚汽油彈，其中在灣仔軒尼詩道的火勢相當猛烈。他指汽油彈相當易燃，如在港鐵站投擲，後果不堪設想。

運房局長陳帆說，上周末有32個港鐵車站受到破壞。全港鐵路網共90站，有三分一車站受到惡意攻擊，5條路線被迫停運。9月1日示威者發起「機場交通壓力測試」，使25航班取消，逾200班延誤。

香港新聞組╱香港3日電

另外，香港警方高層昨天表示，反送中至今警方共拘捕了1117人；單是過去3天，就在示威活動中拘捕了159人，包括132男27女，年齡在13至58歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器和襲警等。

而在上周六的示威衝突中，警方發射了241發催淚彈、92發橡膠彈、1發布袋彈和10發海綿彈；當晚大約9時，2名警員在維多利亞公園在生命受威脅下向天開了2槍示警。在8月25日的荃灣示威衝突中，警員也曾開槍1發示警，是反送中風波以來首次發射實彈。

反送中香港

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