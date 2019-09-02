港警至今逮千人 「831示威者扔百枚汽油彈」

港警昨稱示威者八月卅一日廣泛縱火，在港島和九龍多處投擲至少百枚汽油彈。 （中通社） 分享 facebook

港警昨表示，六月反送中風波爆發以來，至今拘捕一一一七人。警方並稱，示威者八月卅一日廣泛縱火，在港島和九龍多處投擲至少百枚汽油彈。香港保安局長李家超批評示威者在港鐵、機場大肆破壞，堵塞交通，違法暴力行為不斷升級且帶有「恐怖」性質。

大陸外交部發言人耿爽昨天表示，北京堅定支持香港特首林鄭月娥「依法施政」，堅定支持警方「依法止暴制亂」。他並表示，香港示威活動已演化為「極端暴力行為」，嚴重觸碰了「一國兩制」原則底線。

針對反送中情勢升溫，大陸港澳辦今天將舉行記者會，「介紹對香港當前局勢的看法」。這是七月反送中激化以來，港澳辦第四度出面。人民日報昨發文譴責示威者，指暴力之害絕不只於有形危險，更在潛移默化，如果任憑「攬炒」（同歸於盡），只會出現更多被暴力綁架的少年。

香港政務司長張建宗昨在跨部門記者會指出，周日在東涌泳池外，有人拆下五星旗並燒毀，是挑戰「國家權威」。他呼籲社會與暴力劃清界線，表明政府會追究到底，全力支持警方果斷及全力執法。

張建宗表示，示威者大肆破壞機場和港鐵車站，明目張膽、目無法紀，阻礙機場運作，令機場交通嚴重受阻，影響大批旅客，對經濟造成傷害。

李家超指出，八月卅一日，示威者在多處與警方對峙期間，投擲約一百枚汽油彈，其中在灣仔軒尼詩道的火勢相當猛烈。他並指，汽油彈相當易燃，如在港鐵站投擲，後果會不堪設想。他說，社會上仍有默許暴力現象，敦促市民共同向暴力說不。

運輸及房屋局長陳帆說，上周末有卅二個港鐵車站受到破壞。全港鐵路網共九十站，有三分一車站受到惡意攻擊，五條路線被迫停運。九月一日示威者發起「機場交通壓力測試」，使廿五航班取消，逾兩百班延誤。