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向警通報埋站等捉人 港鐵三招對付不合作運動

2019-09-02 19:51香港01 記者黎靜珊、陳康智、陳諾希、邵沛琳、郭倩雯／報導

防暴警察早駐守港鐵車站，在車台月台「守株待兔」拘捕不合作運動參加者。 香港01記...
防暴警察早駐守港鐵車站，在車台月台「守株待兔」拘捕不合作運動參加者。 香港01記者盧翊銘／攝影
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過去兩個月港鐵接連經歷不合作運動，鐵路服務受影響甚至停駛，8月向法庭申請臨時禁制令。示威者今日（2日）涉違反禁制令，到多個港鐵站以傘、背包阻擋車門。另一方面防暴警察早駐守港鐵車站，又與港鐵職員緊密溝通，取得疑人位置後，在車台月台「守株待兔」拘捕四名懷疑不合作運動參加者，其中一名為不合作運動常客，涉嫌刑毀。

針對港鐵的不合作運動屢次發生，示威者以傘、背包阻擋車門，又按動車廂、月台緊急掣，導致車門無法關閉，阻礙列車運作。隨著反對《逃犯條例》修訂風波發酵，警方進入港鐵站內執法、施放催淚彈的手法引起不滿，示威者為向港鐵抗議塗鴉車站。

上月22日《人民日報》以〈專列護送「黑衣人」，港鐵掂量過輕重嗎？〉為題發表署名文章，批評港鐵拖延報警，還護送「暴徒」免費乘車，質疑港鐵「態度曖昧」，甚至「暗中支持」。翌日港鐵向法庭申請並取得臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡。

防暴警守車站防不合作運動

網民今日（2日）涉違反禁制令，到多個港鐵站以傘、背包阻擋車門。記者留意到法庭禁制令下，對比昔日不合作運動，港鐵採取較強硬態度，與警方合作追截示威者，最終四人被捕。防暴警察清晨駐守港鐵車站，截查身穿黑衣的市民，嚴陣以待。

港鐵警方密切溝通

記者於荔枝角站目擊，警員幾度向港鐵職員查詢示威者去向，職員積極回應。手持對講機的港鐵職員，疑與其他站的職員溝通後，著警員到有關車卡守候。惟數班列車到站時，車廂內已人去樓空。其後警員亦到荔景站增援。

在荔枝角站，警員幾度向港鐵職員查詢示威者去向，手持對講機的職員疑與其他站的職員溝通後，著警員到有關車卡守候，警員逐追問「著咩色衫？」。惟數班列車到站時，車廂內已人去樓空。其後警員亦到荔景站增援。與先前樂富站拘捕行動相似，軍裝警員及防暴警察早在月台駐守，列車甫抵站，即上前拘捕懷疑示威者。

其中一名在荔景站被捕的示威者，警方隨即講出其涉嫌在油麻地站刑事毀壞，可見警方早有部署。據了解，三名於荔景被捕男子均為塞鐵運動「常客」，當中被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕的男子，以往曾躺地上以圖阻礙車門關閉；該名男子又曾表示自己19歲。

示威者按動緊急掣 職員即時重置列車系統

此外，記者留意到今日示威者人數，相對之前的合作運動人數為少，因此示威者透過teglegram方式作聯繫，之後到不同港鐵站集合。根據觀察，由於今次參與者人數不多，加上港鐵派多名職員到場維持秩序，他們行動模式有變。示威者阻塞車門後，立即衝入車廂狂跑，或是快閃跑至對面行車線。有別於之前的示威活動，多名示威者一同阻塞閘門的做法。

示威者之前會用身軀長期阻擋車門關閉，今次則「跌遮」到路軌、或短暫用背包阻擋，一旦有職員到場，便會立即散去，避免「落單」。記者跟隨示威者由長沙灣至深水埗、太子、旺角、佐敦到樂富，每當想下車時便會集體大叫：「返工！返工！」。示威者有分工，有些跑去拉下緊急制、在月台空隙放下雨傘及將包裝紙巾塞在月台門隙。

幾乎每個車廂的緊急掣都被示威者拉下，港鐵職員似乎沒有理會，如常開車。記者跟隨示威者登上一輛開往調景嶺的列車，列車駛入旺角站時兩度急煞，車長廣播解釋指由於有緊急制被啟動未處理好便開車。

另外，由於示威者人數都以往少，當他們阻礙車門時，職員都能迅速將他們推回車箱內，所以今日阻車時間較短。當示威者在旺角站時，分別有兩名港鐵職員一同跟著示威者狂奔，當有人按上月台緊急停車掣時，尾隨職員能立即以鎖鑰重置列車系統。

港鐵分別在早上10時半及11時報警，指樂富站梯間有塗鴉、荔景站月台閉路電視損毀，均列作刑事毀壞案處理。

港鐵車務總監劉天成在警闖太子站執法後曾向車務處同事發信指，車務團隊與警方的聯絡機制發揮了作用；在報警求助後，警方盡快到場處理；港鐵會繼續與相關部門進行風險評估及審視車務應變措施，以確保鐵路運作暢順以及同事和乘客的安全。

延伸閱讀：

【罷課罷工．交通】防暴持盾入車廂　樂富站、荔景站拘黑衣人

【罷課罷工】十數警樂富荔景站追捕　黑衣男下車後遭按地制服

文章授權轉載自香港01》

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