親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

感冒做電腦斷層檢查，算是醫療浪費嗎？

「慘過SARS、佔中」 反送中讓零售界生意跌、打工收入減

2019-09-02 17:52香港01 記者陳淑霞／報導

百貨、商業僱員總會呼籲，港府盡快平息混亂及設立緊急失業援助基金，助從業員渡過難關...
百貨、商業僱員總會呼籲，港府盡快平息混亂及設立緊急失業援助基金，助從業員渡過難關。香港01記者陳淑霞／攝影
分享
反修例風波持續，本地零售業大受影響。工聯會香港百貨商業僱員總會一項調查發現，6成行零售從業員近兩個月收入較去年同期下跌，而遊客區更成重災區，有零售業前線佣金大減至少逾半，更有人被迫放無薪假。被問及對市道未來信心時，有6成人對市道感悲觀。市道未來信心方面，6成人感悲觀，更有3成人預期欠佳。

工會透露，有行內從業員形容生意慘淡，「仲慘過沙士同佔中」，憂慮情況蔓延至十一黃金周及聖誕旺季，呼籲港府盡快平息混亂、僱主勿逼員工放無薪假或裁員。

工聯會百貨、商業僱員總會於8月27至30日透過問卷成功訪問832位百貨零售從業員。結果顯示，近3成人曾因示威影響，公司因提早落閘收工要求員工補鐘或扣薪；另7成人反映公司營業額下跌，跌幅介乎3成至7成。

逾6成表示曾因示威活動影響交通而需提早出門或延遲返家，7成人表示擔心示威出現暴力事件。

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，百貨零售界受中美貿易戰影響疲態畢露，加上六月起連串示威行動令訪港人數大跌，亦打擊港人消費意欲，令業界雪上加霜。

他表示，訪問結果顯示零售員工憂心徬徨擔心收入生計、甚至會被裁員，認為港府應以法制暴，盡快平息混亂，另應設立緊急失業援助基金，又呼籲僱主勿逼員工放無薪假或裁員，助從業員渡過難關。

工會理事長蔡宗建表示，示威浪潮不斷蔓延，零售業大受打擊，不論是內地旅客、抑或是本港市民，購物意欲大減，「仲慘過沙士同佔中」，不少商舖「拍烏蠅」，更需要隨時因應突發情況拉閘，暫停營業。他舉例，上環有茶葉工藝店的營業額，由原本每月平均10多萬大跌至近月只有萬餘元；銅鑼灣有藥房每月營業額由原本300萬元大跌至近期約100萬元，每月損失200多萬元收入。

他續指，大批打工仔因而受累，有百貨公司外判展銷員需放無薪假，有零售業後勤員工被裁員，另有連鎖藥妝店因生意下跌被迫凍薪，擔心若十一黃金周及聖誕等零售旺季市道依然吹淡風，將令更多零售業僱員受影響。

工會認為，港府應以法制暴，盡快平息混亂，又呼籲僱主勿逼員工放無薪假或裁員，另促請港府設立緊急失業援助基金，助從業員渡過難關。

延伸閱讀：

【逃犯條例】工聯會屬會：飲食業嚴峻　冀政府設緊急援助金

利福︰SOGO 7月銷售額錄雙位數跌幅　近日事件影響力較沙士嚴重

文章授權轉載自《香港01》

反送中香港

相關新聞

反送中學生冒雨發黑口罩、染紅紙巾 被禁足校門範圍

2019-09-02 17:30

冰皮月餅始祖挺港自由 遭肉搜再被電商全面下架

2019-09-02 17:13

環球時報總編輯胡錫進赴港採訪反送中 讚港警克制沒死人

2019-09-02 17:00

示威者促港府13日前回應訴求 否則考慮將行動升級

2019-09-02 16:57

影／港警阻急救要救護員「面壁」 傷者2.5小時後才送院

2019-09-02 16:08

831現場／何以皇家香港警察淪為中國有牌流氓？

2019-09-02 17:30

開學日不返校！香港中大學「罷課反送中」大串連

2019-09-02 16:48

831實錄：元朗事件再現？港警衝進太子站無差別暴打

2019-09-02 16:36

香港人權法案 美國參議院擬排入議程

2019-09-02 16:33

罵一句「黑警可恥」區議員被捕 街坊聲援百警清場

2019-09-02 16:14

影／831示威遊行逮63人 警拒媒體採訪

2019-09-02 16:12

香港反送中升溫 國民黨：盼找出對話破口

2019-09-02 15:10

被捕港生吐心聲：盼港台年輕人當個「軟而不弱」的人

2019-09-02 14:38

中學生冒雨參與罷課集會 高呼「香港人加油」

2019-09-02 14:05

對機場快線擲物 港警拘3名20歲青年

2019-09-02 13:50

U值媒／沒有抗暴政的勇氣：反送中立場不同

2019-09-02 12:38

831共46人送院 港醫管局澄清無死亡個案

2019-09-02 12:23

聲援東華被捕港生 學生會長突襲香港經貿辦抗議

2019-09-02 12:17

示威者發起「超合作運動」 港警拘2黑衣男帶走2人助查

2019-09-02 12:05

港反送中升級 港澳辦3日再開記者會

2019-09-02 11:57

香港反送中升溫 柯文哲：繼續下去最後一定六四結束

2019-09-02 11:42

反送中延燒 柯文哲：若重演六四陸恐遭經濟制裁

2019-09-02 11:40

中若用武力 龍應台：香港遭「祖國」背叛

2019-09-02 11:35

沙田區議員喊一句「黑警」 外籍警司下令現場拘捕

2019-09-02 11:03

學生百萬大道集會風險極高 港中大籲取消保障安全

2019-09-02 10:57

深航離港接獲炸彈恐嚇 警調查後證虛驚一場

2019-09-02 10:44

港多間學校罷課 英華學生紅布遮右眼喊口號

2019-09-02 10:02

港鐵列車車門及月台閘門一度受阻 上午全恢復正常

2019-09-02 09:23

力抗中國黑手 東華學生會：向港府討回我們的同學

2019-09-02 00:23

反送中衝擊 台港航班取消

2019-09-02 00:09

香港示威堵塞機場交通、破壞東涌港鐵站

2019-09-02 00:02

陸批蔡介入香港 陸委會：關心但不干預

2019-09-02 00:01

示威東華港生住院 校方致意關切

2019-09-01 23:59

831港鐵警民衝突 63人被捕

2019-09-01 23:59

港人權法案 擬列美眾院議程

2019-09-01 23:59

港今罷工罷課 百校、21行業聲援

2019-09-01 23:59

香港機場流量管制 台港逾20航班取消或延誤

2019-09-01 22:10

反送中／逾四十間教堂 同步敲鐘為香港祈禱

2019-09-01 21:32

反送中堵機場 華航、國泰共取消10個台港航班

2019-09-01 19:56
看更多

熱門文章

學者：若人大決定港進入緊急狀況 示威者被捕後恐送陸審判

2019-09-01 19:07

港今罷工罷課 百校、21行業聲援

2019-09-01 23:59

香港反送中升溫 柯文哲：繼續下去最後一定六四結束

2019-09-02 11:42

大跌眼鏡！Costco上海開業後 出現民眾排隊退會員卡

2019-09-02 16:40

港示威者機場行動未成 轉而破壞港鐵東涌站

2019-09-01 19:15

上海好市多掀「退卡潮」 人潮爆多員工忙到沒吃飯

2019-09-02 16:48

力抗中國黑手 東華學生會：向港府討回我們的同學

2019-09-02 00:23

聲援東華被捕港生 學生會長突襲香港經貿辦抗議

2019-09-02 12:17

港鐵列車車門及月台閘門一度受阻 上午全恢復正常

2019-09-02 09:23

影／港警阻急救要救護員「面壁」 傷者2.5小時後才送院

2019-09-02 16:08

香港示威堵塞機場交通、破壞東涌港鐵站

2019-09-02 00:02

香港機場流量管制 台港逾20航班取消或延誤

2019-09-01 22:10

反送中／防暴警進東涌站清場 登列車車廂截查

2019-09-01 19:54

北京瞭望／人民幣發新錢的玄機與懸疑

2019-09-01 23:26

沙田區議員喊一句「黑警」 外籍警司下令現場拘捕

2019-09-02 11:03

反送中堵機場 華航、國泰共取消10個台港航班

2019-09-01 19:56

中學生冒雨參與罷課集會 高呼「香港人加油」

2019-09-02 14:05

反送中／逾四十間教堂 同步敲鐘為香港祈禱

2019-09-01 21:32

被捕港生吐心聲：盼港台年輕人當個「軟而不弱」的人

2019-09-02 14:38

港多間學校罷課 英華學生紅布遮右眼喊口號

2019-09-02 10:02

中若用武力 龍應台：香港遭「祖國」背叛

2019-09-02 11:35

示威者發起「超合作運動」 港警拘2黑衣男帶走2人助查

2019-09-02 12:05

大陸支付市場 掀「刷臉」風潮

2019-09-02 00:10

對機場快線擲物 港警拘3名20歲青年

2019-09-02 13:50

學生百萬大道集會風險極高 港中大籲取消保障安全

2019-09-02 10:57

女童腹痛竟從胃裡取出1斤頭髮 家屬：從3歲開始吃

2019-09-02 14:31

王岐山廣東調研 盯香港情勢？

2019-09-01 23:59

冰皮月餅始祖挺港自由 遭肉搜再被電商全面下架

2019-09-02 17:13

Costco滬店火爆超預期 最快明年開第2家

2019-09-02 12:56

港反送中升級 港澳辦3日再開記者會

2019-09-02 11:57

兩岸微流行／連夜排隊搶 炒紅椰子鞋

2019-09-02 01:57

大陸穩經濟 狂發地方債

2019-09-01 23:26

示威者促港府13日前回應訴求 否則考慮將行動升級

2019-09-02 16:57

反送中衝擊 台港航班取消

2019-09-02 00:09

反送中延燒 柯文哲：若重演六四陸恐遭經濟制裁

2019-09-02 11:40

反送中學生冒雨發黑口罩、染紅紙巾 被禁足校門範圍

2019-09-02 17:30

福建推廈金生活圈

2019-09-02 00:14

反送中機場壓力測試 示威者徒步6小時回港島

2019-09-01 23:14

中藥產值增 「千年藥都」品牌化

2019-09-02 00:13

Costco爆買潮 陸邁向精明消費

2019-09-02 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top