「慘過SARS、佔中」 反送中讓零售界生意跌、打工收入減

2019-09-02 17:52 香港01 記者陳淑霞／報導



百貨、商業僱員總會呼籲，港府盡快平息混亂及設立緊急失業援助基金，助從業員渡過難關。香港01記者陳淑霞／攝影 分享 facebook 反修例風波持續，本地零售業大受影響。工聯會香港百貨商業僱員總會一項調查發現，6成行零售從業員近兩個月收入較去年同期下跌，而遊客區更成重災區，有零售業前線佣金大減至少逾半，更有人被迫放無薪假。被問及對市道未來信心時，有6成人對市道感悲觀。市道未來信心方面，6成人感悲觀，更有3成人預期欠佳。

工會透露，有行內從業員形容生意慘淡，「仲慘過沙士同佔中」，憂慮情況蔓延至十一黃金周及聖誕旺季，呼籲港府盡快平息混亂、僱主勿逼員工放無薪假或裁員。

工聯會百貨、商業僱員總會於8月27至30日透過問卷成功訪問832位百貨零售從業員。結果顯示，近3成人曾因示威影響，公司因提早落閘收工要求員工補鐘或扣薪；另7成人反映公司營業額下跌，跌幅介乎3成至7成。

逾6成表示曾因示威活動影響交通而需提早出門或延遲返家，7成人表示擔心示威出現暴力事件。

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，百貨零售界受中美貿易戰影響疲態畢露，加上六月起連串示威行動令訪港人數大跌，亦打擊港人消費意欲，令業界雪上加霜。

他表示，訪問結果顯示零售員工憂心徬徨擔心收入生計、甚至會被裁員，認為港府應以法制暴，盡快平息混亂，另應設立緊急失業援助基金，又呼籲僱主勿逼員工放無薪假或裁員，助從業員渡過難關。

工會理事長蔡宗建表示，示威浪潮不斷蔓延，零售業大受打擊，不論是內地旅客、抑或是本港市民，購物意欲大減，「仲慘過沙士同佔中」，不少商舖「拍烏蠅」，更需要隨時因應突發情況拉閘，暫停營業。他舉例，上環有茶葉工藝店的營業額，由原本每月平均10多萬大跌至近月只有萬餘元；銅鑼灣有藥房每月營業額由原本300萬元大跌至近期約100萬元，每月損失200多萬元收入。

他續指，大批打工仔因而受累，有百貨公司外判展銷員需放無薪假，有零售業後勤員工被裁員，另有連鎖藥妝店因生意下跌被迫凍薪，擔心若十一黃金周及聖誕等零售旺季市道依然吹淡風，將令更多零售業僱員受影響。

工會認為，港府應以法制暴，盡快平息混亂，又呼籲僱主勿逼員工放無薪假或裁員，另促請港府設立緊急失業援助基金，助從業員渡過難關。

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