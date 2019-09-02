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影／港警阻急救要救護員「面壁」 傷者2.5小時後才送院

2019-09-02 16:08世界日報 香港新聞組／香港2日電

香港反送中行動警民衝突越演越烈，8月31日許多示威者在警民大混戰中流血受傷，警方被指不但禁止急救員進去救人，甚至要救護員面壁，消防處證實由接報時間起計，前後要花逾2.5小時才將傷者送院。

明報報導，警方在多個港鐵站被指阻延甚至拒絕救護員或民間急救員進站治理受傷市民。一名民間急救員當晚11時許在油麻地港鐵站外，於鐵閘外向站內警員哭求讓他進站救助市民被拒。同時間，站內三名民間急救員被警員要求站著面壁。太子站方面，消防處證實由接報時間起共花逾2.5小時才將傷者送院，質疑警方延遲將傷者送院，警方則解釋稱因站外有示威，影響送院安排，但強調延遲時間不長。

報導指出，消防處發言人昨稱，處方當晚11時5分接報站內多人受傷，救護車11時17分抵達現場，因閘門已關閉，「現場救護指揮官與警方及港鐵進行協調後，約11時30分進入地鐵站為站內傷者進行初步評估」，即救護員前晚抵達太子站13分鐘後始能進站。其後抵達的救護員，從另一入口進站，初步治理站內7名傷者。

發言人續稱，警方評估太子站附近情不安全，傷者不宜經該站出口離開，故港鐵於昨凌晨1時24分，安排一輛特別列車供救護指揮官和救護員護送傷者前往荔枝角站，再由候命的救護車於凌晨1時42分，將傷者送往明愛醫院和瑪嘉烈醫院治理。即消防處由接報到將傷者送院，前後花逾2.5小時。

紅十字會1日發新聞稿，強調「在任何情下，各方應優先考慮受影響人士的醫療需要，所有救援人員及其車輛應受到尊重及保護，任何阻撓人道救援工作的行為並不恰當」。

8月31日許多示威者在警民大混戰中流血受傷，警方被指不但禁止急救員進去救人，甚至...
8月31日許多示威者在警民大混戰中流血受傷，警方被指不但禁止急救員進去救人，甚至要救護員面壁。 圖／翻攝Youtube
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