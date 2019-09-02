影／831示威遊行逮63人 警拒媒體採訪

2019-09-02 16:12 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



「8．31」反送中示威遊行，香港警8月31日晚與示威者發生多起衝突，大批防暴警察追入太子地鐵站內搜捕，用警棍追打示威者，並進入車廂噴胡椒噴霧，有民眾被打得頭破血流。警方1日晚宣布共拘捕63人，年齡最小只有13歲，身上搜出汽油彈及打火機。另外，警方8月31日晚於太子站內，以站內被列為「犯罪現場」為由，要求記者離開。記者協會和攝影記者協會批評，記者和攝影師在場拍攝期間遭警方無理驅趕，更封閉太子站阻止傳媒入內，令警方在站內行為缺乏傳媒監察。

綜合港媒報導，示威者8月31日晚上到尖沙嘴堵路，向防暴警擲燃燒彈，之後轉到旺角彌敦道設路障，遭防暴警員驅散，示威者進入旺角港鐵站，有人將滅火器擲向控制室玻璃，並在站內縱火，焚燒回收箱內物件。

約50名防暴警趕到，示威者乘港鐵離去之際，在列車上與乘客爭執，示威者襲擊乘客，又以滅火器噴射車廂內，雙方在車廂發生混戰，有乘客受驚相擁痛哭。

防暴警及「速龍小隊」進入太子站制伏多名示威者，其間警員衝入車廂進行拘捕，曾揮動警棍及噴射胡椒水，混亂間多人受傷，有人頭破血流。

教大學生會長嗆警被拘

香港教育大學學生會1日發表聲明，指會長梁耀霆在速龍小隊衝入太子站時被拘捕，學生會譴責警察肆意以警棍毆打手無寸鐵的市民、施放胡椒噴霧，使用過分武力。

另有示威者在維多利亞公園附近，衝擊臥底喬裝的警員，警方指示威者試圖搶槍，有兩名警察各自對空開了一槍示警。

香港西九龍總區署理高級警司徐淑儀表示，共拘捕63人，年齡在13至36歲。

記者維園追訪 遭警圍困

綜合香港01、明報報導，香港記者協會指出，警方8月31日晚派出速龍小隊進入港鐵太子站內，多間傳媒的新聞工作者遭警方驅趕，更封閉太子站阻止傳媒入內。此外，當天多名記者在維園現場追問疑似警員的身分後，被多名軍裝警包圍，並將記者圍困於維園附近花槽位置，拒絕讓記者離開。

記協及攝記協譴責警方嚴重踐踏採訪權、阻撓記者採訪及圍困記者，促請警方提供合理解釋。