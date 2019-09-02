罵一句「黑警可恥」區議員被捕 街坊聲援百警清場

2019-09-02 16:14 世界日報 香港新聞組／香港2日電



警方昨晚於港鐵大圍站一帶截查市民期間，區議員李世鴻向警方表示不滿，斥責「黑警暴打市民可恥」。其後，警方指揮官用手將他按下，數名防暴警員再以身體壓向他，李世鴻眼鏡飛脫，被送到田心警署拘留。此外，東區區議員徐子見也被警方以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕。

立場新聞報導，同是沙田區議員丘文俊表示，李世鴻是大圍選區，警方就在大圍區搜捕，當場見到警察打人，立即大叫，沒想到就這一聲，隨即遭到逮捕。獲知李世鴻被捕，李妻及民主派沙田區議員都趕到田心警署了解，不過，李妻被警方拒會面，只能情緒激動離去，不過，數百名街坊包圍田心警署，要求放人，最後警方再增援逾百鎮暴警強力清場，在凌晨左右驅離民眾。

綜合香港01、明報報導，大批市民前日自發到港島上街，其後再度演變成警民衝突，港鐵港島線列車服務一度暫停。東區區議員徐子見前晚到港鐵柴灣站了解，近百市民於柴灣站外聚集，防暴警到場持盾戒備。至昨凌晨港鐵落閘，其後徐子見及15名市民，被警方以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕。

徐子見被捕的消息疑似觸發大批柴灣居民上街，在柴灣港鐵站外一度與警察對峙，期間柴灣居民一度高叫「放人」。及後有市民在翠灣街警察宿舍外聚集示威，把大垃圾桶推到鐵閘口，防暴警察在昨凌晨3時施放催淚彈，示威者隨即散去。

徐子見的個人FACEBOOK專頁小編留言指，徐子見在接近午夜12時許於柴灣港鐵站內被捕，涉觸犯在公眾地方行為不檢罪被捕，在柴灣警署被扣查。事發前徐子見於柴灣站作直播，批評港鐵暫停港島線服務後沒派職員於站內向市民解釋，有市民鼓譟。