香港人權法案 美國參議院擬排入議程

2019-09-02 16:33 世界日報 香港新聞組／香港2日電



香港「反送中」示威8月31日發生多起警民衝突，香港眾志秘書長黃之鋒、學聯前秘書長周永康31日投書紐約時報，促請美國國會通過「香港人權及民主法案」，賦予美國總統權力，懲罰干涉香港事務的大陸官員。美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松1日則在推特發文說，聯邦參議院共和黨領袖麥康諾已計畫在參院本月復會後，將「香港人權及民主法案」排入議程。

俞懷松推文表示，麥康諾對他說，9日參院復會後就會將法案排入議程。這項法案6月間由多名議員聯名提出，獲得共和與民主兩黨共同支持，要求美國國務卿每年審視香港自治情況，若自治權受侵害，美國可中止「美國香港政策法」，取消香港特殊地位。另外，法案也賦予美國總統權力，懲罰干涉香港事務的大陸官員。

另據中央社報導，眾院外委會共和黨首席眾議員麥考爾與主席恩格爾共同發出新聞稿表示，8月31日是香港雨傘運動（佔中運動）五周年，北京持續未能履行中英聯合聲明承諾，破壞香港自治，加深不滿情緒，也侵蝕香港的安全、穩定與繁榮。

鎮壓將臨黃之鋒促快通過法案

黃之鋒、周永康31日投書紐約時報，表示近期「無大台」的反修例運動，成為對抗北京獨裁的重要前線，認為大陸中央政府面對國內和全球壓力，尤其在中美貿易談判上已顯得不耐煩，香港8月30日有多名政治人物先後被捕，預示更廣泛的鎮壓行動可能即將來臨。

文章指出，警方8月30日的拘捕行動更是另一個分水嶺，標誌著香港自由受到侵蝕，惟次日再有成千上萬人冒著被捕、催淚彈和水炮車的危險參與遊行，反映港人沒有被中央政府嚇倒。

文章提及路透早前報導，中共中央指示香港特首林鄭月娥拒絕示威者撤回修例及成立獨立調查委員會等五大訴求，又稱政府研究動用「緊急法」處理反修例風波，形同戒嚴，他們促請美國國會通過「香港人權及民主法案」，賦予美國總統權力，懲罰干涉香港事務的大陸官員。如果美國國會通過該法案，它將向其他沉默的香港盟友和大陸的獨裁者發出堅定的信息。