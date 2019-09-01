學者：若人大決定港進入緊急狀況 示威者被捕後恐送陸審判

2019-09-01 19:07 香港01 記者許祺安／報導



高志凱認為，大陸可以成立「廣東警察志願部隊」，從深圳過去香港，穿上香港警察的制服，戴上「志願警察」的袖章，與香港警察一起執法。 視覺中國 分享 facebook 港府修訂《逃犯條例》引發的爭議和風波持續。有內地學者表示，如果香港進入「緊急狀況」，全國人大有權決定大陸的法律適用於香港，可能會派大陸警察進入本港執法，用大陸的法律來拘捕香港示威者。

新加坡《聯合早報》引述中國與全球化智庫副主任高志凱表示，香港現在的一個問題是，被捕的人一會兒就被放。以後如果全國人大常務委員會決定香港出現緊急狀況，那就可以宣布大陸的部分或全部法律，在一定時間內適用於香港，意味著香港人被捕後可被送到大陸審判和關押。

他指出，香港警察已出現「精疲力盡」的跡象，如果有需要，根據《基本法》，香港特區政府可要求中央政府介入，全國人大也可自行決定介入。至於介入的方式，他分析道，為對付現階段的暴亂，還沒有必要出動駐港部隊，也沒有必要動用大陸武警，廣東省的警察就足夠。

可成立「志願部隊」 與香港警察一同執法

高志凱認為，大陸可以成立「廣東警察志願部隊」，從深圳過去香港，穿上香港警察的制服，戴上「志願警察」的袖章，與香港警察一起執法。

他又說，在尋求中央介入之前，香港政府現在也可授權香港警察使用更多必要的武力來處理局面。「香港政府現在太軟弱了……任何其他文明城市，都不可能允許大規模違法亂紀的事持續延燒。」

值得一提的是，廣東警察、武警上月曾先後在深圳組織至少3次大規模的「練兵」行動，且每次都針對「暴亂」，其中包括出動水炮車驅趕「示威者」，又舉起帶有繁體字警告標語的旗幟等。

延伸閱讀：

【罷課罷工】教評會：學校倘捲政治紛爭不利校風 不應接納罷課

不能讓暴力示威成為常態

文章授權轉載自《香港01》