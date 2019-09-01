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「全世界都在看」美參眾院籲勿用暴力 北京斥干涉內政

2019-09-01 17:25世界日報 編譯中心╱綜合31日電

國會眾院外交委員會8月31日要求中國允許香港特區政府對反送中抗議訴求做出回應，要...
國會眾院外交委員會8月31日要求中國允許香港特區政府對反送中抗議訴求做出回應，要求港府迅速停止對抗議人士過度使用武力。 路透社
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國會眾院外交委員會8月31日要求中國允許香港特區政府對反送中抗議訴求做出回應，要求港府迅速停止對抗議人士過度使用武力。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也表示，「全世界都在看」中國政府如何處理香港問題，並呼籲在國會復會時對香港問題的兩黨立法進行投票；北京方面則言辭反駁，表達強烈不滿。

眾院外委會主席恩格爾(Eliot Engel)和資深共和黨成員麥考爾(Michael McCaul)31日發表聲明，表示關切中國武力干預香港抗議活動的威脅。聲明說，「這個周六是北京決定嚴格限制香港普選、觸發2014年雨傘運動五周年；北京方面未能履行對聯合聲明的承諾，破壞了香港的自治，加深了不滿情緒，讓香港的安全、穩定與繁榮受到了侵蝕。」

美國之音報導，恩格爾和麥考爾還對中國政府拒絕香港特首林鄭月娥提出解決目前危機的建議表示嚴重關切。兩人在聲明中說，「北京方面拒絕允許港府有權對香港人的關切做出回應，進一步加劇了緊張局勢。我們呼籲中國領導層重新考慮這個決定。我們敦促港府立即釋放那些以政治動機指控而被捕的人，迅速停止對抗議人士過度使用武力。化解緊張局勢、恢復這座偉大城市的和平，需要做出妥協。」

聲明中呼籲港府保持克制，呼籲雙方避免使用暴力，為解決香港民眾的合理擔憂而尋求和平解決的辦法。聲明最後指出，「天安門廣場屠殺已經過去30年了，中共有責任履行對本國民眾和國際社會的承諾，選擇和平的前進道路。」

參院少數黨領袖舒默日前表示，北京「必須面臨後果如果安保力量前去對抗示威者」，呼籲美國必須繼續支持香港的示威活動。他說，當參院復會時，多數黨領袖麥康諾應迅速舉行辯論並投票通過「香港人權與民主法案」；該法案將要求國務卿向香港發放自治權的年度證書。

中國外交部駐港特派員公署31日對舒默等人的言論做出回應；發言人表示，舒默等美國議員批評香港警方依法拘捕行動、將違法犯罪分子美化為「持不同意見者」、要求特區政府立即撤銷指控並威脅推動涉港議案的言論，是顛倒是非、助紂為虐、赤裸裸干涉香港事務和中國內政，再次暴露了美國政客的虛偽、霸道和傲慢，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

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