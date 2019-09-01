白色恐怖？ 香港連登討論區遭大型「DDoS」攻擊鎖站

2019-09-01 14:59 世界日報 香港新聞組／香港1日電



連登討論區遭「大型DDoS攻擊」，Telegram更新設定隱藏電話防示威者被起底。 路透社 分享 facebook

香港「反送中」運動愈演愈烈，經常用作討論遊行示威等行動方向的連登討論區，昨早遭受大型DDoS攻擊，一度無法正常登入。另一平台高登討論區亦發文，指面臨前所未有的DDoS攻擊，連網頁版也無法連接。有人懷疑是否港府搞「白色恐怖」出手要求ISP封鎖特定網路應用。另外，示威者經常用作互傳資訊的加密通訊軟件Telegram，亦將於數日內更新程式，允許用戶隱藏電話號碼，防止真實身分曝光。

高登討論區網頁版也被駭

DDoS（分散式阻斷服務攻擊）是其中一種最普遍的網絡攻擊方法，通過大量登入目標網路或系統，癱瘓被攻擊對象的服務或網站。

明報報導，連登討論區昨早約9時半在Twitter及facebook等發文稱伺服器「正承受前所未見的大型DDoS攻擊」，會採取緊急措施盡快令服務恢復正常，並呼籲網民嘗試使用網頁版。至昨早約10時45分，應用程式一度回復正常，惟下午仍間歇無法使用。另一平台高登討論區亦稱受到DDoS攻擊，網頁服務不穩。

Telegram更新設定 防示威者被起底

此外，為防香港示威者被起底，Telegram將更新設定隱藏電話，以保護香港示威者。路透報導，因Telegram現允許用戶配對手機已儲存聯絡人電話號碼及群組成員，若中國政府向電訊商查詢，即可找出電話號碼擁有人身分。

報導表示，根據抗議主辦單位和支持群眾說法，香港數以千計示威民眾從Telegram上超過100個群組取得訊息，並在警方臥底風險較小下，用這類加密應用程式（App）在數個群組中迅速動員。除了用來張貼未來抗議行動相關新聞，也傳遞撲滅警方丟來的催淚瓦斯罐技巧或疑似臥底警察的身分相關訊息，甚至是可躲藏建築的進入密碼。

但示威者逐漸擔心中國有關當局可能用「反送中」運動仰賴的Telegram來監控並逮捕活動組織人員。用來籌劃公開抗議活動的Telegram聊天群組常開放給所有人加入，因此聊天參與人都使用化名。

不過根據香港工程師團體本月稍早在線上論壇發布的調查發現，Telegram的功能設計或許會讓中國有關當局得知用戶真實身分。他們指出，Telegram允許用戶用電話號碼搜尋其他用戶，這項功能可讓新用戶快速得知通訊錄中是否有其他人也用此通訊App。

這款App會自動把電話號碼跟群組用戶名配對，中國有關當局只要再要求當地電信公司提供電話號碼所有人名單，就能知道用戶的真實身分。

知情人士說，Telegram偵測到中國有關當局為查找用戶身分可能已上傳電話號碼的證據。但目前不清楚中國有關當局是否成功利用這個戰術鎖定示威民眾。

報導指出，Telegram的這項更新計畫將在未來幾天釋出，讓示威民眾能防範中國有關當局在大型對話群組中辨識他們的身分。 連登討論區遭「大型DDoS攻擊」。 歐新社 分享 facebook