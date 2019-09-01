小孩也不放過！反送中港警申保護令 3童無法上學
警方昨首次向涉反修例示威被捕學童提出申請保護令，三名8月29日身處深水集結現場被捕的13歲及15歲中學生，被判入屯門兒童及青少年院暫住，案件押後至9月27日，以獲取社署報告。案中有學童指當日在附近等車，也有指是參與放映會。開課在即，案件再訊前三童要留在兒童及青少年院，關押期間不能正常上學，其中一名學童的家長或提出上訴，並可能申請人身保護令。
兒童院暫住1個月
明報報導，案中15歲男童被捕時戴黑色口罩及穿黑衣，他稱當日與同學參與深水地鐵站外的放映會，觀看有關烏克蘭示威的紀錄片。辯方強調男童因擔憂被認出才戴口罩，而他居於警署附近，被捕時正在回家，惟裁判官質疑說：「無可能無其他路避開（集結現場）。」辯方稱男童父親知悉他參與放映會，若得知他參與非法集會，一定不批准，官回應稱「驅散行動被捕一定有原因」，又指案件有太多巧合。男童父親在庭上強調兒子當日身穿睡衣外出，又說家裡大多是黑衣，反問「普通市民都不可以戴口罩？」
他們：等巴士、看電影…
據報導，15歲女童被捕時，警員在其背囊搜出呼吸器、激光筆、面罩、繃帶、紗布及可紓緩肌肉痠痛的噴霧等，其父母向警方稱不知女兒參與示威。女童稱她當時並非示威，只是在警署旁巴士站候車，對於裁判官質疑袋內搜到呼吸器，她說「出街都會帶住，唔知幾時放催淚彈」。
13歲女童被捕時被搜出激光筆和口罩。辯方稱女童校內沒操行問題，有擔任領袖角色。
法官：兵荒馬亂不離開 沒能力判斷危險
報導指出，裁判官杜浩成指現場有人擲磚或動武，示威者四散逃跑，是危險的事，惟3童不識保護自己，警方曾九度出示警告，他們「兵荒馬亂」下都不離開，認為他們無能力判斷危險與否，又指家人無能力監管他們，父母不知3人參與示威，判3人入屯門兒童及青少年院暫住。
代表15歲女童及15歲男童的律師在庭外透露，學童拘留期間無法如常上學，其中15歲男童家長欲於周一提出上訴，若失敗，或會申請人身保護令，以審視關押是否合理。
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