小孩也不放過！反送中港警申保護令 3童無法上學

2019-09-01 15:02 世界日報 香港新聞組／香港1日電



3被捕學童入兒童院，近一個月無法上學。 路透社 分享 facebook

警方昨首次向涉反修例示威被捕學童提出申請保護令，三名8月29日身處深水集結現場被捕的13歲及15歲中學生，被判入屯門兒童及青少年院暫住，案件押後至9月27日，以獲取社署報告。案中有學童指當日在附近等車，也有指是參與放映會。開課在即，案件再訊前三童要留在兒童及青少年院，關押期間不能正常上學，其中一名學童的家長或提出上訴，並可能申請人身保護令。

兒童院暫住1個月

明報報導，案中15歲男童被捕時戴黑色口罩及穿黑衣，他稱當日與同學參與深水地鐵站外的放映會，觀看有關烏克蘭示威的紀錄片。辯方強調男童因擔憂被認出才戴口罩，而他居於警署附近，被捕時正在回家，惟裁判官質疑說：「無可能無其他路避開（集結現場）。」辯方稱男童父親知悉他參與放映會，若得知他參與非法集會，一定不批准，官回應稱「驅散行動被捕一定有原因」，又指案件有太多巧合。男童父親在庭上強調兒子當日身穿睡衣外出，又說家裡大多是黑衣，反問「普通市民都不可以戴口罩？」

他們：等巴士、看電影…

據報導，15歲女童被捕時，警員在其背囊搜出呼吸器、激光筆、面罩、繃帶、紗布及可紓緩肌肉痠痛的噴霧等，其父母向警方稱不知女兒參與示威。女童稱她當時並非示威，只是在警署旁巴士站候車，對於裁判官質疑袋內搜到呼吸器，她說「出街都會帶住，唔知幾時放催淚彈」。

13歲女童被捕時被搜出激光筆和口罩。辯方稱女童校內沒操行問題，有擔任領袖角色。

法官：兵荒馬亂不離開 沒能力判斷危險

報導指出，裁判官杜浩成指現場有人擲磚或動武，示威者四散逃跑，是危險的事，惟3童不識保護自己，警方曾九度出示警告，他們「兵荒馬亂」下都不離開，認為他們無能力判斷危險與否，又指家人無能力監管他們，父母不知3人參與示威，判3人入屯門兒童及青少年院暫住。