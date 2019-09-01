香港學生持續抗議 計畫開學後罷課兩周

2019-09-01 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



香港政府希望藉開學之際可以減少參加反送中抗議遊行的學生。不過，示威民眾誓言要持續抗議，並且將訊息傳遞到校園裡。

彭博資訊報導，香港學生團體正籌備示威計畫，包括在九月的前兩周罷課抗議。

香港樹仁大學鄭姓學生表示，「我們不能假裝好像什麼事情都沒發生，回到正規生活。政府製造這場混亂，我們已經回不去了」。

數個當地學生會正在組織在9月2日至13日的罷課，要求政府給予他們正面回應。