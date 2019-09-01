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反送中831遊行便裝警開兩槍射實彈示警 銅鑼灣發現彈殼

2019-09-01 11:17香港01 記者鄭秋玲／報導

警方向示威者發射催淚瓦斯。美聯社
警方向示威者發射催淚瓦斯。美聯社
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8.31網民自發在港島區遊行，其後爆發激烈衝突，其中水炮車先後在金鐘政總及灣仔一帶射水驅散人群，到晚上9時許，維園疑再有喬裝警員拘捕示威者事件，被識破後遂被示威者包圍，他們有人手持住胡椒球槍。消息指，在銅鑼灣有衝突期間，有「便裝警」在混亂期間，因受多人襲擊，他為感到生命受威脅，開了兩槍實彈以示警。《香港01》記者亦在銅鑼灣維園現場發現地上有疑似彈殼。

記者在銅鑼灣維園附近發現疑似彈殼。香港01記者梁祖饒／攝影
記者在銅鑼灣維園附近發現疑似彈殼。香港01記者梁祖饒／攝影
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網上有傳在銅鑼灣發現有實彈彈殼，指有警員曾開槍。《香港01》獲得消息證實，在銅鑼灣有衝突期間，有警員開了兩槍實彈以示警，消息指該名是「便裝警」，在混亂期間因受多人襲擊，他感到生命受威脅。

兩款半自動手槍屬口徑9毫米

《香港01》記者亦在銅鑼灣維園現場發現地上有疑似彈殼。據了解，警隊手槍當中有兩款是屬於口徑9毫米，包括SIG P250半自動手槍，能容納15發子彈，採用純雙動扳機系統，裝有防意外擊針保險裝置，不設手動保險制，是偵緝人員標準配備武器；另一款是Glock 17半自動手槍，亦是9毫米口徑，標準彈匣為17發，由特別任務連（俗稱飛虎隊）、機場特警、反恐特勤隊、保護要員組（俗稱G4）、保護證人組及水警小艇分區配備。

警方於銅鑼灣拘捕多名示威者。圖／香港01
警方於銅鑼灣拘捕多名示威者。圖／香港01
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銅鑼灣有持槍黑衣人。香港01記者羅國輝／攝影
銅鑼灣有持槍黑衣人。香港01記者羅國輝／攝影
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831遊行示威衝突，維園疑有警員喬裝示威者，拘捕一人。香港01記者事後發現，他手...
831遊行示威衝突，維園疑有警員喬裝示威者，拘捕一人。香港01記者事後發現，他手持胡椒槍，上臂有藍色螢光標記。香港01記者羅國輝／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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