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全國首例破天荒！成大資工特殊選才 考8小時現場寫程式

反送中暴力車廂最少6人傷重 救護等30分鐘才能入站

2019-09-01 09:21香港01 記者魯嘉裕／報導

警方拘捕許多人。香港01記者余俊亮／攝影
警方拘捕許多人。香港01記者余俊亮／攝影
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8.31網民自發遊行演變成多區衝突，晚上於港鐵太子站列車發生恐怖車廂事件，有市民疑與示威者發生爭執及打架，大批速龍小隊成員及防暴警員突然衝入月台及車廂，向車廂內的手持雨傘的示威者揮舞警棍及噴胡椒噴劑，多人被制服拘捕，有人受傷頭破血流。事件中多名傷者被送院救治，有人頭部包紥，上衣仍染有血漬，有傷者需躺上擔架床。

現場消息指，晚上近11時，太子站內有多名反對示威者的男子與示威者糾纏，其間男子疑曾展示鎅刀及用雨傘與示威者打架，有示威者手臂受傷流血，男子疑報警求助。其後，車廂內冒出無味白煙，懷疑有人噴射滅火筒。列車其後停下，車廂內乘客下車，而站內亦有廣播指因緊急事故需要關閉太子站。

警員入車廂揮警棍　多人受傷頭破血流

大批速龍小隊人員其間衝入太子站直闖車廂，向示威者揮舞警棍及使用胡椒噴劑。有戴口罩的白衣人士被噴胡椒噴劑，舉起雙手求饒，其後與身邊人相擁痛哭，有示威者架起傘陣抵抗。現場消息指其間列車無法離開月台，在場有其他市民高呼「黑社會」等字眼批評警方行動。在場警員拘捕多人，並將他們按地制服。有被捕人士頭破血流，亦有多人受傷。多人被捕後列車才離開，向油麻地方向駛去，其間不停旺角站，當列車駛抵油麻地後，再有為數約30名的防暴警員經由車站出入口進入大堂，並拘捕至少兩人。現場所見涉案列車的車廂一片凌亂，第三卡列車有大量雜物，包括染血紗布、尿片等。警員其後要求急救員和記者離開太子站B1出口，其後鎖上閘門。

最少10人受傷　傷者頭部包紥、躺擔架床送院

由於車內多人受傷，最少7輛消防車被派到現場，救護員於太子站出口以三色墊作分流，於站外等候最少30分鐘，警察才開閘容許救護員入內，但至晚上1時許，太子站內仍未有傷者於站內被救出。消防處於晚上11時05分接報太子站有多人受傷，初步指有10名傷者，據傷勢分類6人為紅色（傷勢嚴重）、2人黃色（傷勢不重）及2人綠色（輕傷）。現場消息指，傷者由港鐵先送往荔枝角站，再由白車送院，其中三名傷者被送往廣華醫院，三人均頭部需包紥，其中一人躺上擔架床，兩人坐上輪椅送院，一名男子衣領染有血漬。

警方疑因有人報警到場調查，其間衝入車廂向示威者揮警棍。香港01記者余俊亮／攝影
警方疑因有人報警到場調查，其間衝入車廂向示威者揮警棍。香港01記者余俊亮／攝影
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傷者被送往醫院。香港01記者黃桂桂／攝影
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傷者被送往醫院。香港01記者黃桂桂／攝影
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延伸閱讀：

【831遊行】太子站外現紅黃綠「分流墊」　救護員：有大量傷者

【8.31遊行】港鐵太子暴力車廂　速龍揮棍出椒　口罩人舉手

文章授權轉載自香港01》

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