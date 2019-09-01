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港鐵太子站暴力車廂 警揮棍出椒、口罩人舉手求饒

港鐵太子站暴力車廂 警揮棍出椒、口罩人舉手求饒

2019-09-01 01:10香港01 記者楊婉婷、吳倬安、蔡正邦、陳蕾蕾／報導

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂...
831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有便衣警員向車廂內懷疑示威者揮舞警棍。 （香港01 記者余俊亮攝）
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8.31網民自發遊行演變成多區衝突，防暴警員、速龍小隊四竄展拘捕行動，其間太子站內疑有市民與示威者發生爭執，大批速龍小隊成員及防暴警員突然衝入月台，直入車廂，向車廂內的手持雨傘的示威者揮舞警棍及噴胡椒噴劑。多名只戴口罩的白衣人被對准臉部「出椒」，他們含淚及舉起雙手求饒。現場多人受傷，有人頭破血流，警方拘捕多人。事發後，車廂一地雜物，相當混亂。

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂...
831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。 （香港01 記者余俊亮攝）
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現場消息指，晚上近11時，太子站內有多名反對示威者的男子與示威者糾纏，其間男子疑曾展示鎅刀及用雨傘與示威者打架，有示威者手臂受傷流血，傷口長約一吋，男子疑報警求助。其後，車廂內冒出無味白煙，懷疑有人噴射滅火筒。列車其後停下，車廂內乘客下車，而站內亦有廣播指因緊急事故，需要關閉太子站。

不少乘客隨即離開月台，其間大批速龍小隊人員便衝入月台，直闖車廂，向示威者揮舞警棍及使用胡椒噴劑。有只戴口睪的白衣疑似示威者被射胡椒噴劑，他們舉起雙手求饒，其後與身邊人相擁痛哭。車廂內有示威者架起傘陣抵抗警方的攻勢。在場有其他市民高呼「黑社會」等字眼批評警方行動。

警方要求市民離開月台，現場一片混亂。 （香港01 記者余俊亮攝）
警方要求市民離開月台，現場一片混亂。 （香港01 記者余俊亮攝）
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現場所見，警方拘捕多人，並將他們按地制服。有被捕人士頭破血流，亦有多人受傷。因應現場有大量傷者，在太子港鐵站B1出口、旺角警署外，有至少5至6輛救護車戒備，其中消防處出動流動指揮者。救護員準備以紅、黃、綠分流傷者。有救護員表示，分流措施是因應附近大量傷者才會出動。他們已等待至少25分鐘，至今仍未有傷者從站內出來接受治療，他們稱下一步行動需等待安排。

現場消息指，速龍、防暴進入太子站月台後，闖入車廂揮警棍及出椒，其間列車無法離開月台。列車停留一段時間後，速龍等警員拘捕多人才離開列車。列車向油麻地方向駛去，其間不停旺角站。由於車內有多人受傷，急需治理，有市民協助召救護車及消防員。當列車駛抵油麻地後，再有為數約30名的防暴警員經由車站出入口進入大堂，並拘捕至少兩人。現場所見，涉案列車的車廂一片凌亂，第三卡列車有大量雜物，包括染血紗布、尿片等。

記者抵達油麻地站後，目擊有20至30名防暴警員由站內衝入大堂，大批市民逃離車站，當中有人頭破血流。在場有警員向記者喝稱﹕「唔好作新聞！」記者反要求警員提供事實，對方未作回應。

警方在油麻地站拘捕多人。 （香港01 記者蔡正邦攝）
警方在油麻地站拘捕多人。 （香港01 記者蔡正邦攝）
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列車駛抵油麻地站，列車內一片凌亂。 （香港01 記者蔡正邦攝）
列車駛抵油麻地站，列車內一片凌亂。 （香港01 記者蔡正邦攝）
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現場遺下衣物、頭盔。 （香港01 記者陳蕾蕾攝）
現場遺下衣物、頭盔。 （香港01 記者陳蕾蕾攝）
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