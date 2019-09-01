香港831上街 警民激烈衝突

2019-09-01 00:31 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港八三一「自由行」抗議行動，暴力再升級，示威民眾向警方投擲汽油彈並在街頭縱火，警方則出動水炮車和發射催淚彈驅散民眾。 （法新社） 分享 facebook

儘管香港警方反對八三一集會和遊行，昨天仍有數以萬計的香港民眾走上街頭，要求港府回應民間包括「雙真普選」等五大訴求，傍晚爆發激烈警民衝突，警方接連施放催淚彈，水炮車也首度向示威者發射藍液水炮。香港政府發言人昨晚應詢表示，政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將會導致社會更加分化。

二○一四年大陸全國人大常委會公布有關香港政改的決定，為香港特首普選關上閘門，其後香港爆發占領中環的雨傘運動。時值大陸全國人大的「八三一決定」五周年，香港民間人權陣線原擬發起集會和遊行，但遭香港警方反對及其他原因而取消。不過，數以萬計的香港民眾不理會警方反對，仍然走上街頭，要求港府回應民間五大訴求，包括「雙真普選」，缺一不可。

昨天大批香港民眾在多個地點聚集，其中灣仔宗教集會和遊行、銅鑼灣聚集、中環遮打花園聚集，規模最大。

被警方拘捕保釋的香港眾志秘書長黃之鋒下午二時多現身，質疑港府現在製造寒蟬效應和白色恐怖，港人應有在街上叫口號的權利。隨後，眾人前往金鐘，沿途高叫「光復香港，時代革命」等口號。

示威者與警方在金鐘爆發衝突，警方出動水炮車，首次發射藍色水柱。 （美聯社） 分享 facebook

香港警方一早在中聯辦所在的西營盤一帶布防，除巨型水馬和警車，還調來兩輛水炮車及三輛裝甲車戒備。示威者眼見警方在西環中聯辦高強度布防，遂聚集於金鐘立法會示威區和政府總部前。

下午五點廿分左右，警方向聚集在夏慤道的示威者多次施放催淚彈，示威者在政府總部外向警方投擲汽油彈，警方出動水炮車，向聚集於夏慤道的示威者噴射藍色水柱驅散。

入夜後，示威者轉向灣仔和銅鑼灣，與警方對峙。近晚上八點，大批防暴警察和速龍小隊推進清場，期間向示威者多次發射海綿彈及催淚彈，大批示威者向維多利亞公園方向散去。

雖然八三一衝突火爆升級，但香港政府發言人晚間仍平穩回應政改問題說，一人一票普選行政長官和立法會全部議員，是基本法訂下的最終目標。政制發展必須以法律為依據，根據基本法及大陸全國人大常委會的相關解釋和決定來推動，上屆政府共用了廿個月處理有關議題，但相關方案遺憾未能得到立法會三分之二多數通過，而遭否決，過程中反而引起社會嚴重撕裂。

港府發言人說，政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將會導致社會更加分化，是不負責任的做法。要展開政改的討論，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，以務實的態度進行。