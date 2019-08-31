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川普再籲：人道方式處理香港情勢

2019-08-31 23:57聯合報 華盛頓記者張加／卅日電

美國總統川普再度把香港示威與美中貿易談判掛鉤。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普再度把香港示威與美中貿易談判掛鉤。圖／聯合報系資料照片
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美國宣布將分批對三千億美元中國大陸輸美商品加徵關稅，第一批針對約一一二○億美元陸貨加徵百分之十五關稅，將於九月一日生效；美國總統川普再度把香港示威與美中貿易談判掛鉤，川普稱，若不是因為美中貿談，中方對香港的反應會更激烈；川普重申，希望以人道方式處理香港情勢。

此外，面對美國企業反對對陸貨加徵關稅，美國商界持續呼籲取消關稅，但川普卅日仍表示，關稅措施如期生效。

川普卅日準備離開白宮赴大衛營（Camp David）前，回應媒體提問，談及美中貿易、香港情勢等多項議題；川普表示，美中仍就貿易進行對話，也有安排會議，且九月的會面尚未取消。

被問及香港示威與美中貿易談判之間是否有任何連結，川普直說，「我認為若不是貿易談判，香港會陷入更大困境，我認為這會更暴力。」

川普並表示，他相信中方想要達成協議，也知道若沒有以人道方式處理香港問題，會對貿易談判非常不利。

川普說，他真的認為，因為他在貿易方面做的事，降低香港問題的激烈程度；而他也確實認為，中方必須達成貿易協議。

而川普稍早推文批「經營不好又體質弱的公司」怪罪美中貿易戰，以掩蓋他們經營不善。另一推文則針對通用汽車，指通用不顧美國政府給予的紓困協助，現在應從中國大陸遷回美國了。

川普之後在白宮又說，許多經營不善的公司企圖怪罪關稅措施，是他們自己管理不善，並非關稅的問題，而關稅讓美方處於有利的談判地位。

川普還說，農民仍然支持他，而且希望他繼續這場戰爭（指美中貿易戰），也希望川普最終勝利。

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