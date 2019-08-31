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台藝大也有港生被捕 台藝大人員：進一步了解中

2019-08-31 20:16聯合報 記者魏翊庭施鴻基╱即時報導

據政府目前掌握，有2名在台就讀港生因參加「反送中」示威抗議，遭港警逮捕，分別是就讀東華大學台灣藝術大學。今日稍早東華大學校方已經證實，東華校長趙涵㨗更表示願意作保，盼學生盡速釋放返校就讀；台藝大校安人員稍早表示，校方已經知道該生被捕，正進一步了解、掌握當中。

香港「反送中」遊行。歐新社
香港「反送中」遊行。歐新社
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反送中香港台灣藝術大學港警東華大學

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