不信港府！港人疑智慧燈柱監控民眾 看到就砸

2019-08-31 15:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合30日電



香港警民不信任與歧見加深，示威者懷疑街頭的智慧燈柱有中國技術，是中國用來監控示威者的工具。 (美聯社) 分享 facebook 香港路上出現數十座可連接藍芽感應器和監視器的新智慧燈柱，香港示威者憂心這些智慧燈柱恐成為政府監視民眾的工具，因而成為示威者最近攻擊新目標；不過香港政府表示，測試這些智慧燈柱是為了蒐集天氣和交通數據。

在數百名示威者看來，這些智慧燈柱猶如香港政府逐漸嚴密監控的燈塔，他們憂心這些燈柱恐隱藏科技窺探行人，並監控行人的行動與通訊。

多名蒙面示威者上周開始攻擊這些燈柱，他們分別鋸斷和燒毀一座燈柱，並拆除、分解內部數十項零件，查找這些設備可能追蹤智慧手機或當地居民身分證晶片的證據。

一名參加反智慧燈柱遊行的20歲學生表示：「如果他們繼續監控我們，那就跟中國沒差別，我們還不是中國。」目前並無任何這些燈柱用於監控的證據。

此事件反映近三個月來的示威活動中，香港政府與許多民眾的歧見加深。民眾對香港政府的不信任度達到1997年以來新高，香港民意研究所的民調指出，十人中有逾七人不信任港府，餘半數極度不信任。

示威者曾在遊行時發放反對監視器的貼紙，有些人高舉標語猜測中國可能將監視新疆的技術轉移至香港。

不過官媒新華社報導，香港示威者散播有關智慧燈柱的假資訊，並澄清這些燈柱僅供蒐集香港的交通、氣象和空氣品質的數據，以促進智慧城市發展。

香港創新及科技局表示，燈柱侵犯隱私權的說法是種陰謀論。香港政府表示這些燈柱並無監控功能，也未安裝或使用臉部辨識技術。

不過示威者發現，燈柱藍芽感應器的供應商「訊科系統」(TickTack Technology)的官網可連到中國智慧燈柱供應商「上海三思路燈」，令部分港民懷疑中國正在監控香港。

訊科系統事後表示，官網連到上海三思網站是技術錯誤，上海三思並未參與香港計畫；訊科系統也說，此事件後部分職員與其家屬遭受威脅，因此宣布退出智慧燈柱計畫。