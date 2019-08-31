親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不信港府！港人疑智慧燈柱監控民眾 看到就砸

2019-08-31 15:47世界日報 編譯郭宣含／綜合30日電

香港警民不信任與歧見加深，示威者懷疑街頭的智慧燈柱有中國技術，是中國用來監控示威...
香港警民不信任與歧見加深，示威者懷疑街頭的智慧燈柱有中國技術，是中國用來監控示威者的工具。 (美聯社)
分享
香港路上出現數十座可連接藍芽感應器和監視器的新智慧燈柱，香港示威者憂心這些智慧燈柱恐成為政府監視民眾的工具，因而成為示威者最近攻擊新目標；不過香港政府表示，測試這些智慧燈柱是為了蒐集天氣和交通數據。

在數百名示威者看來，這些智慧燈柱猶如香港政府逐漸嚴密監控的燈塔，他們憂心這些燈柱恐隱藏科技窺探行人，並監控行人的行動與通訊。

多名蒙面示威者上周開始攻擊這些燈柱，他們分別鋸斷和燒毀一座燈柱，並拆除、分解內部數十項零件，查找這些設備可能追蹤智慧手機或當地居民身分證晶片的證據。

一名參加反智慧燈柱遊行的20歲學生表示：「如果他們繼續監控我們，那就跟中國沒差別，我們還不是中國。」目前並無任何這些燈柱用於監控的證據。

此事件反映近三個月來的示威活動中，香港政府與許多民眾的歧見加深。民眾對香港政府的不信任度達到1997年以來新高，香港民意研究所的民調指出，十人中有逾七人不信任港府，餘半數極度不信任。

示威者曾在遊行時發放反對監視器的貼紙，有些人高舉標語猜測中國可能將監視新疆的技術轉移至香港。

不過官媒新華社報導，香港示威者散播有關智慧燈柱的假資訊，並澄清這些燈柱僅供蒐集香港的交通、氣象和空氣品質的數據，以促進智慧城市發展。

香港創新及科技局表示，燈柱侵犯隱私權的說法是種陰謀論。香港政府表示這些燈柱並無監控功能，也未安裝或使用臉部辨識技術。

不過示威者發現，燈柱藍芽感應器的供應商「訊科系統」(TickTack Technology)的官網可連到中國智慧燈柱供應商「上海三思路燈」，令部分港民懷疑中國正在監控香港。

訊科系統事後表示，官網連到上海三思網站是技術錯誤，上海三思並未參與香港計畫；訊科系統也說，此事件後部分職員與其家屬遭受威脅，因此宣布退出智慧燈柱計畫。

反送中香港

相關新聞

無懼威脅！香港831抗爭登場 警方水砲車、裝甲車戒備

2019-08-31 14:31

香港48小時大搜捕…嚇阻831 引爆反送中新階段

2019-08-31 14:12

路透獨家指北京拒撤逃犯條例 官媒點名批造謠

2019-08-31 13:36

港警預告31日下午恐有混亂情況 籲市民注意安全

2019-08-31 12:27

前所未聞！行李貼標語 香港機場拒放行

2019-08-31 12:41

831反送中遊行／90後港青心聲：何時能跟台灣一樣自由？

2019-08-31 16:20

涉參與深水埗警署示威 東華大學李姓僑生在港被捕

2019-08-31 16:14

呼籲政府人道救援 陳秀寶陳柏雅發起「聲援大聲港」

2019-08-31 16:11

港警大拘捕 紐時：北京策略 抓更多人 絕不讓步

2019-08-31 15:51

前美駐聯國代表警告：中若鎮壓香港 美中商務就停止

2019-08-31 15:51

831前大拘捕！48小時抓8人 港警震懾行動、香港風聲鶴唳

2019-08-31 15:50

陸媒發布影片稱 31日又有大批特警、武警開進深圳

2019-08-31 15:47

香港市民不理警方警告 反送中集會已開始

2019-08-31 13:19

港警逮捕反送中多人 中國官媒稱依法制暴

2019-08-31 12:49

影／川普：若非美中貿易談判 北京會更暴力處理香港

2019-08-31 12:34

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

若出動緊急法 李柱銘：港府將違反基本法

2019-08-31 11:35

港警逮多人後 罷課聯盟取消9月1日添馬集會

2019-08-31 11:18

人民日報斥港抗爭者 想以暴力迫中共中央讓步不自量力

2019-08-31 10:48

陸外交部駐港公署：「831」敏感時刻上街 必須堅決制止

2019-08-31 10:02

下班港警深夜遭3男埋伏 身中多刀砍到見骨

2019-08-31 09:16

川普談香港 再籲北京人道處理

2019-08-31 08:51

香港大搜捕 美參院領袖警告習近平：全球都在看

2019-08-31 08:00

港警逮黃之鋒周庭 孔傑榮：嚇阻港人831上街

2019-08-31 07:59

港反送中局勢緊張之際 警員深夜下班被砍

2019-08-31 01:04

港警大搜捕燃怒火 8月31日恐釀反送中最暴力抗爭

2019-08-31 00:53

黃之鋒下月訪台 邀請計畫不變

2019-08-31 00:45

韓辦籲港府：用對話化解爭議

2019-08-31 00:43

蔡總統憂香港情勢 「提醒我們民主自由珍貴」

2019-08-31 00:38

831敏感日 香港宗教團體今上街

2019-08-31 00:32

新聞眼／香港大搜捕衝著831來 引爆反送中新階段

2019-08-31 00:21

831前夕風聲鶴唳 港警大拘捕 48小時至少抓7人

2019-08-31 00:06

黃之鋒被捕前受訪 早預料港府鎮壓將會升級

2019-08-30 22:21

准交保有條件出境 黃之鋒：堅持反送中5大訴求

2019-08-30 20:23

王丹：中共若重判黃之鋒等 將讓他們成最年輕諾獎得主

2019-08-30 20:06

黃之鋒獲釋9月可赴台 光合基金會：原定計畫維持

2019-08-30 19:55

卓榮泰呼籲北京當局 不要讓香港情勢持續惡化

2019-08-30 19:14

傳拒林鄭撤修例意見 中國外交部重申尊重港府

2019-08-30 18:04

黃之鋒、周庭下午獲釋 九月可赴台

2019-08-30 18:03
看更多

熱門文章

香港市民不理警方警告 反送中集會已開始

2019-08-31 13:19

黃之鋒、周庭下午獲釋 九月可赴台

2019-08-30 18:03

山寨帝國的心臟！80%仿鞋來自這 月入百萬只是基本...

2019-08-31 08:00

新聞眼／香港大搜捕衝著831來 引爆反送中新階段

2019-08-31 00:21

港警大搜捕燃怒火 8月31日恐釀反送中最暴力抗爭

2019-08-31 00:53

香港大搜捕 美參院領袖警告習近平：全球都在看

2019-08-31 08:00

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

薄瑞光：習近平強勢領導下 北京將積極追求統一

2019-08-30 18:33

港反送中局勢緊張之際 警員深夜下班被砍

2019-08-31 01:04

踢爆習近平表弟澳洲洗錢 華爾街日報記者遭中國驅逐

2019-08-31 09:02

下班港警深夜遭3男埋伏 身中多刀砍到見骨

2019-08-31 09:16

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

2019-08-30 17:11

梁振英稱：反送中抗爭是為奪取政權 要做好非常態部署

2019-08-30 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top