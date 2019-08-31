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港警大拘捕 紐時：北京策略 抓更多人 絕不讓步

2019-08-31 15:51世界日報 編譯劉煥彥／綜合30日電

香港警民不信任與歧見加深，示威者懷疑街頭的智慧燈柱有中國技術，是中國用來監控示威...
香港警民不信任與歧見加深，示威者懷疑街頭的智慧燈柱有中國技術，是中國用來監控示威者的工具。 (美聯社)
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「紐約時報」分析，中國官方與香港特區政府對於反送中街頭抗議的短期策略，就是逮捕更多反對人士，特別是港府內部鎖定約4000位激進派份子，而且絕不讓步、延後對話，以抑制層出不窮的警民街頭衝突；但這麼做可能使這場抗議再持續數個月，甚至進入2020年。

由於中國國家主席習近平正忙於處理美中貿易戰，北京及港府認為現階段處理香港民眾上街抗議宜打消耗戰，避免輕率行動導致局勢快速變成一場危機，但成效仍待觀察。

根據過去兩周紐時採訪港府行政會議成員及親北京建制派領導人的說法，北京希望由香港警察負責抓人，而非解放軍。

香港警方30日表示，目前已經逮捕900多人。有些政界人士估計，港府大約將4000位抗議者視為極端份子，但不清楚最後有多少人將面臨法律追訴。

曾任港府中央政策組首席顧問十年的劉兆佳表示，由於中國民意強烈支持，「警方士氣大大提升，在打擊抗議活動上下手更重。」

劉兆佳現任全國港澳研究會副會長，他指出，隨著警方逮捕最死硬派的抗議人士，北京及港府官員估計抗議風潮將會逐漸平息，輿論也會更積極反對使用暴力。

香港行政會議的角色相當於港府內閣，現任行政會議非官派成員湯家驊上周受訪時提到，「我們希望可以在年底前，開始重新和解的過程。」

但紐時分析指出，目前港府及抗議陣營彼此極度不信任，雙方無法會談，且港府與老一代民主人士曾進行的非正式接觸也告終，更別說這些民主人士不受許多年輕一代抗議者的信任。

如今雙方都擔心，任何人檯面下協議的努力，都會因為有人爆料而功虧一簣；舉例來說，香港行政長官林鄭月娥本周與多位香港年輕人見面，沒想到有人把錄音資料提供給蘋果日報揭露。

其次，民主派陣營認為林鄭是北京當局的魁儡，但也排除與代表北京在香港利益的中聯辦會談。

反送中香港

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