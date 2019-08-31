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831前大拘捕！48小時抓8人 港警震懾行動、香港風聲鶴唳

2019-08-31 15:50世界日報 特派員李春／香港報導

大拘捕 「831」前夕 風聲鶴唳 港警48小時至少抓7人 / 831遊行取消 ...
大拘捕 「831」前夕 風聲鶴唳 港警48小時至少抓7人 / 831遊行取消 民眾仍要上街 香港中國通訊社
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在原定8月31日舉行的大遊行前夕，香港風聲鶴唳，警方展開大規模拘捕行動，在48小時內至少拘捕八名政黨召集人、學生領袖、立法會議員和區議員等。占領中環運動時的學生領袖、香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭，被捕後獲准保釋，也可出境到台灣與美國等地訪問。

占領中環運動時的學生領袖、香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭，30日早上被警方拘捕，指其涉及6月21日包圍灣仔警察總部事件。

黃之鋒說，他早上從住所出門，前往海怡半島港鐵站途中遭人推上私家車被捕；周庭說，她是在大埔的住所被捕，並遭到兩次搜身，其中一次被脫剩內褲。香港眾志主席林朗彥則因已離開香港，躲過拘捕。

黃周二人30日在東區法院提堂，法官批准兩人以1萬港元現金保釋，每周向警署報到兩次，須遵守宵禁令，也不准踏入警察總部一帶，但法官准許兩人離港。

黃之鋒已安排9月初赴台灣出席研討會，並到德國就柏林圍牆倒下發表演講，到紐約接受時代周刊訪問等，9月23日返港；周庭也已安排9月中赴德出席研討會，並到奧地利探親。

黃之鋒保釋後說，早有被捕的心理準備，仍會堅持爭取五大訴求，他說，香港政府企圖以搜捕行動製造寒蟬效應的做法不會奏效，相信仍有不少市民出外表達訴求。周庭認為警方的大規模拘捕，與原定31日舉行的遊行有關，質疑當局想製造白色恐怖。

港大學生會前會長孫曉嵐透過友人透露，29日清晨有警察上門，但當時她不在家，30日下午由律師陪同到灣仔警察總部。與孫曉嵐同時被警方拘捕的還有另一姓名未詳的女子。

香港民族黨前召集人陳浩天，29日晚上在香港機場準備出境過關時，遭扣留調查。

香港立法會議員鄭松泰則是30日上午在天水圍出席活動前，被警察拘捕。

民主派沙田區議員許銳宇30日早上被捕，許銳宇助理表示，許早上約10時半出門時，曾透露被人跟蹤，12時就收到警方電話通知，指許銳宇被捕。

香港警方在31日前夕拘捕多人，引發震懾民眾上街的聯想。香港警察公共關係科總警司謝振中回稱，兩者沒有任何關係，不會因周末經常舉行公眾活動而影響警方調查及拘捕時間。 謝振中又說，警方早已表明，就違法暴力事件，必定追究到底。

儘管香港民間人權陣線因警方反對等原因取消「831」集會和大遊行，但不少香港市民仍表示今天會走上街頭，其中包括基督教人士發起的宗教遊行、前學生領袖的個人示威等，香港社會有風雨欲來之勢。

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