香港48小時大搜捕…嚇阻831 引爆反送中新階段

2019-08-31 14:12 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



香港反送中運動一直跌宕起伏，本來8月31日的集會和遊行，是最為敏感和最為驚險的一場，但香港當局的處置手法由應變改為出擊，連日在香港實施大搜捕行動，48小時內至少拘捕了包括學生領袖黃之鋒在內的七人，為31日這天和這天之後，消除了一個極大的可能，也帶來重大懸念。

被港警逮捕的黃之鋒(右)與周庭(左)，在交保後面對媒體表達立場。 (Getty Images) 分享 facebook

香港民陣發動的數場集會遊行，規模都相當令人震撼，31日這天最敏感，敏感在三個點：一是這天是中國全國人大常委會為香港政改落閘（即關上直接普選閘門）的決定；五年前那決定能引發一場規模浩大的雨傘運動，這次以五周年紀念，直接劍指全國人大，在已有「顏色革命」的指控下，又會引出什麼？

第二是，這次申請遊行的目的地中聯辦，即遊行示威的對象是中國駐港代表機關，期間示威者會否發生極端行動？在已經大軍壓境下，深圳那邊的指揮者是否會因這些示威行動，作為出兵的理由？

第三個敏感點，反送中運動的時間以6月9日計起，已超過了2014年的占領中環和雨傘運動。而在這80多天中，已有兩場百萬人規模的大遊行；如果「831」再來個百萬級數的遊行，林鄭月娥已經無所謂了，但北京怎麼想？世界怎麼看？

所以這場遊行和集會被拒，勢所必然，而在遊行和集會被拒的同時，還來了場全城大搜捕，就各有說法了。

全城大搜捕，目前警方公開了至少七個人，看這七個人，就明白香港反送中「無大台」之說，因七人分屬不同的組織，在反送中是各自作戰狀態。而警方抓這七個人，也有分別各取代表的用意，包括學生領袖、立法會議員、區議會議員、港獨黨召集人等。

當然，有人在問這大搜捕真的與「831」有關嗎，香港警方堅決否認相關聯，說是調查進度到了這裡就拘捕了，這話當然可信一部分；因為，香港講程序，警察要調查，律政司要研究檢控罪名，但七個人的調查不是齊頭，檢控程序也不可能並進，只能說湊到了一起，因應這「831」而來，以收阻嚇之功吧。

全城搜捕當然有阻嚇的用意，所以示威者在網上呼救說白色恐怖來了；但有人認為，這大搜捕不僅事關「831」，還連著緊急法。

港府前兩天放風說要引用殖民地舊例緊急法，在香港實施不叫戒嚴的戒嚴，有建制派的歡呼，也有民主派的反對。但說了兩天就開始有聲音，說這本是殖民地惡法，用來對付過香港左派，現在用來對付反送中運動，太過反諷。而且緊急法突然上架，可能令香港「攬炒」，所以先來個大搜捕作為事前鋪墊。

說法多多，猜測各異，但說來說去，這次「831」狀況的不可預知，大搜捕的不好言說，引發香港的反送中進入了決以對、今日不知明日事的新階段。

一名手持白菊花的婦人用右手遮眼，身後站著舉著「香港保衛戰」標語的抗議者。 (美聯社) 分享 facebook