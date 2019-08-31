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前所未聞！行李貼標語 香港機場拒放行

2019-08-31 12:41世界日報 香港新聞組╱香港31日電

香港機場實施禁制令，除了禁止示威干擾外，也禁行李展示標語。昨網傳有人攜帶印有「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」標語的行李入機場，過關前遭機場管理局截停，要求撕下標語才放行。職工盟主席吳敏兒稱前所未聞，質疑是白色恐怖。

有人攜帶印有標語的行李在機場被截，直到撕下標語才獲放行。 (取材自臉書)
有人攜帶印有標語的行李在機場被截，直到撕下標語才獲放行。 (取材自臉書)
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明報報導，昨有網民向facebook專頁「自由登 - 連登資訊平台」PO文稱，攜帶貼有標語的行李過關被截，撕去標語才獲放行。該網民稱當時沒有呼口號，質疑香港言論自由進一步收窄。

機管局證實，昨早收到機場保安報告後，向該乘客解釋附例規定，要求收起標語，該乘客同意收起標語後繼續行程。根據附例，機管局可將未獲許可展示的宣傳品、裝飾及標誌移走和處置。

吳敏兒批評機管局將白色恐怖蔓延至市民生活細節，她以地勤人員為例，除計算行李重量、數量，不會審查張貼的標語或行李顏色，擔心「終有一日連黑色衣服都不能穿」。她認為機管局不應配合政府打壓市民。

涉示威 海關督察被停職

另據香港01報導，一名入境事務助理員及一名海關督察曾因示威被捕，近日均被部門勒令停職。入境處回覆，案件仍在調查不評論。海關回覆，不作評論。

報導指出，鄧姓入境事務助理員本月25日在荃灣永順街被拘捕，涉嫌藏有攻擊性武器，鄧男已獲保釋，但他自本周三起被勒令停職。

另一名在八一一沙田快閃示威的李姓海關督察，也被警方拘捕。他當時只是下樓表示不滿警方發射多枚催淚彈影響民居，在無被要求錄口供下獲釋。不過他前天亦被停職。

反送中香港機場

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