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下班港警深夜遭3男埋伏 身中多刀砍到見骨

2019-08-31 09:16香港01 記者凌逸德／報導

香港葵芳發生港警下班遭砍血案！葵涌警署一名45歲槍房男警，昨（30日）深夜下班後，途經葵芳巴士總站時，遭三名男子伏擊，當中一人持刀，男警走避不及，手、腳及背身中最少三刀重創，兇徒逃逸無蹤。警務處處長盧偉聰事後趕往瑪嘉烈醫院了解，他感到十分憤怒，並指相關行為卑劣，會循多方面調查及緝兇，現階段不排除任何可能性。案件交由新界南總區重案組接手跟進。

現場留下大片血跡，警方封鎖現場調查。 香港01記者陳浩然攝
現場留下大片血跡，警方封鎖現場調查。 香港01記者陳浩然攝
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傷口深可見骨

案發於昨深夜11時20分，遇襲警員由葵涌警署下班，當步行至葵義路近新葵芳花園D座對開一巴士分站時，突有三名男子持刀撲出追砍，男警走避不及中刀，負傷沿葵義路狂奔約20米逃命，到了巴士總站一間超市時，再被追上，雙方最後追逐出葵義路馬路。男警手、腳及背最少身中三刀，傷口深可見骨。救護員趕抵立即將他送往瑪嘉烈醫院治理，當時他清醒，男警妻子亦趕抵醫院了解。

下班港警在葵義路遭埋伏。 香港01記者賴南秋攝
下班港警在葵義路遭埋伏。 香港01記者賴南秋攝
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半年前調至葵涌警署

據了解，遇襲的槍房警員入職21年，之前為軍裝警員，約半年前調至葵涌警署。消息指，兇徒事發前於葵義路電話亭埋伏，下手後往葵芳站至新都會廣場一帶逃去。事後案發現場一帶最少三處地點血跡斑斑，包括超市對開行人過路線地面、以及兩處相距約20米的位置，葵義路更遺下長長血路，馬路中央石壆染滿大片血跡。大批警員封鎖現場搜證，留下一條行車線讓車輛通過，並在附近一帶搜捕。

香港警務處處長盧偉聰。 香港01記者賴南秋攝
香港警務處處長盧偉聰。 香港01記者賴南秋攝
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警務處處長盧偉聰：現階段不排除任何可能性

警務處處長盧偉聰事後往瑪嘉烈醫院探望遇襲警員及其親屬，並向傳媒交代事件。盧偉聰證實傷者為葵涌警署槍房警員，事發時剛下班，當步行至案發巴士站時，遭三名戴口罩男子（兩人穿黑衫、一人穿灰衫）伏擊，其中一人持刀，該警員主要手、腳及背部中刀，仍在手術當中。警察福利服務課及心理專家已接觸傷者家屬提供協助。

盧偉聰表示，感到難過及十分憤怒，相關公然埋伏及襲警行為，非常卑劣，警方必定會全力緝兇，將兇徒繩之於法。案件現交由新界南總區重案組接手，「一哥」盧偉聰指初步了解後，遇襲警員並無與人結怨，會循多方面調查，現階段不排除任何可能性，呼籲目擊者向警方提供資料。

延伸閱讀：

【持刀傷人】男子尖沙咀遭兩漢持刀襲擊　背部受傷送院

【811衝突】汽油彈引致警員雙腳燒傷　盧偉聰：予以最強烈譴責

文章授權轉載自《香港01》

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