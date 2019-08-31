蔡總統憂香港情勢 「提醒我們民主自由珍貴」

蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

香港眾志秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭及香港民族黨前召集人陳浩天等社運人士陸續遭香港警方逮捕。蔡總統昨天表示，香港的情勢令人擔心，「也再次提醒我們，民主自由何其珍貴」。

總統府發言人丁允恭表示，對此事高度關注，相信香港所需要的是對話溝通，不是鎮壓逮捕，呼籲北京和香港當局以對話代替彈壓，謹守對香港人民自由民主與人權的承諾。

行政院長蘇貞昌也在臉書表示，香港竟已成了公民的人身自由隨時可以被當政者任意剝奪的地方，這樣的情況在台灣不可能發生，台灣人也絕對無法接受在這樣的政權統治下生活。他強調，台灣價值就是捍衛自由與人權，除了繼續守護台灣，政府也會繼續為這個價值而努力。

民進黨副秘書長林飛帆提出「三個不要」，呼籲北京及港府不要錯估情勢、不要一意孤行，也不要濫捕濫訴。他並重申，台灣從來沒有介入香港情勢，「對話才是解決問題的方針」。

被問到黃之鋒預計九月訪台及拜會民進黨，林飛帆說，黃是由光合基金會邀請來台，目前為止，幾個被抓的人罪名跟台灣活動沒有直接關聯，但未來北京是否以此作為壓制、逮捕或控制的理由，他們密切關注，也希望北京及港府不要把這些交流作為鎮壓或逮捕的藉口。